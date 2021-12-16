Лира упала до нового антирекорда на решении ЦБ Турции понизить процентную ставку до 14%

Турецкая лира упала до нового антирекорда в 15,6 лиры за доллар после решения Центробанка понизить процентную ставку, свидетельствуют данные торгов.

Ранее в четверг Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%.

По состоянию на 13.14 EET лира дешевеет к доллару до 15,5 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 14,79 лиры за доллар. Сразу после оглашения итогов заседания турецкого центробанка лира упала до 15,6 лиры за доллар, что стало новым антирекордом. До заседания турецкая валюта торговалась в районе 15 лир за доллар.

Турецкая валюта, которая в январе торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, потеряла за год более половины своей стоимости. Максимальное суточное падение за последние 20 лет было зафиксировано 23 ноября - тогда лира обвалилась на 16%. Это произошло после того, как 18 ноября центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку с 16% до 15%, после чего президент страны Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за сокращение ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.