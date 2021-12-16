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Европарламент поддержал ужесточение законов против американских техногигантов
11:06 16.12.2021 |
Накануне европейские законодатели проголосовали за усиление законопроекта, направленного на контроль американских техногигантов. В новой редакции закон будет регулировать розничную торговлю этих компаний, а также отношения с бизнес-пользователями за пределами Европы.
В декабре прошлого года Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager) обнародовала проект Закона о цифровых рынках (DMA), в котором перечисляется, что могут и не могут делать американские технологические гиганты. Нарушение этого закона наказывается с небывалой строгостью - до 10 % от мирового оборота. В версии Вестагер закон нацеливается на Amazon, Apple, Alphabet и Meta, однако Европарламент хочет распространить его действие на туристический сервис Booking.com, китайский маркетплейс Alibaba и европейского ретейлера Zalando.
Европейские законодатели считают, что действие закона следует расширить не только по субъектам, но и по сферам. Сейчас в нём оговариваются основы работы поисковиков, социальных сетей, интернет-рекламы, операционных систем, облачных сервисов и сервисов обмена видео, однако предложено распространить его действие на веб-браузеры, виртуальных помощников и смарт-телевизоры.
И, наконец, Еврокомиссии предложено представлять ежегодные отчёты по деятельности техногигантов, чтобы законодатели могли оперативно инициировать расследования в отношении новых сервисов и новых продуктов. Все предложения Европарламента в 2022 году будут направлены входящим в ЕС странам и Еврокомиссии, после чего документ обретёт статус закона.
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