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Дания будет отправлять заключенных в арендованные тюрьмы в Косово
09:13 16.12.2021 |
Дания арендует у Косово 300 мест для заключенных в рамках реформы пенитенциарной системы в стране. Об этом сообщается в среду, 15 декабря, на сайте датского Минюста.
В Косово будут отправлять только иностранцев, которые решением суда должны быть депортированы из Дании по истечении срока наказания. "К 2025 году вместимость тюрем, как ожидалось, сократится на 1000 мест, а с помощью достигнутого соглашения мы намерены возместить это сокращение. Среди прочего, мы решили арендовать тюремные места в Косово и увеличить число мест в датских тюрьмах в краткосрочной и долгосрочной перспективах", - заявил министр юстиции Ник Хэккеруп.
Копенгаген выделил на тюремную реформу свыше 530 млн евро
Всего на программу тюремной реформы заложено 4 млрд датских крон (более 530 млн евро). Еще одна ее цель - улучшить условия работы для сотрудников пенитенциарной системы.
На данный момент в тюрьмах 5,8-миллионной Дании сроки отбывают около 4000 заключенных. Количество таких учреждений сокращается, а число заключенных растет - на 19 процентов с 2015 года. Большинство из них отбывают сроки до пяти лет лишения свободы в так называемых открытых тюрьмах. В них заключенным разрешено носить свою одежду и самим готовить еду. В большинстве таких учреждений нет традиционного для тюрем охраняемого периметра, обнесенного забором, и заключенные могут запрашивать возможность временно покинуть территорию тюрьмы.
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