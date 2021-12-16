Финансовые новости
- |
- 16.12.21
- |
- 11:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нью-Йорк откажется от использования газа в новых зданиях
09:07 16.12.2021 |
Городской совет Нью-Йорка поддержал запрет на использование природного газа для отопления и приготовления пищи в новых зданиях. Об этом сообщается на сайте горсовета в среду, 15 декабря.
Вместо газа для этих целей должна будет использоваться электроэнергия. Эта норма распространится на все здания к концу 2027 года. Для госпиталей, промышленных предприятий, коммерческих кухонь и прачечных будут сделаны исключения.
"Нью-Йорк сотворил историю, запретив использование газа в новых зданиях! Именно так надо инвестировать в экологичное будущее, защищать здоровье людей, создавать высокооплачиваемые рабочие места и завершить эру ископаемого топлива", - отреагировал в Twitter мэр 8-миллионного города Билл де Блазио.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дело на $2 млрд. Зачем Зеленский решил ввязаться в войну с профсоюзами
|Еще один шаг к диктатуре: Продавит ли власть законы о столице и местных администрациях
|Референдум «насчет прекращения войны». Как Зеленский надеется задобрить Путина
|Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Европарламент поддержал ужесточение законов против американских техногигантов
|«Боевое дежурство». В материалах российского суда признается – на Донбассе есть войска РФ
|Дания будет отправлять заключенных в арендованные тюрьмы в Косово
|Нью-Йорк откажется от использования газа в новых зданиях
|«Репортеры без границ» сообщили о росте арестов журналистов на 20 процентов за год
|Саммит Восточного партнерства признал создание «трио» с Украиной, промолчал о членстве
Это интересно
|В Швейцарии разработали экологичную яхту Aquon One с неограниченным запасом хода
|Intel научит компьютеры заимствовать производительность в метавселенной
|Илон Маск анонсировал проект по превращению атмосферного углекислого газа в ракетное топливо
|Над новым устройством Samsung работает совместно с Microsoft. Сотрудничество касается гарнитуры HoloLens
|Журнал Time признал бизнесмена Илона Маска человеком года
|За 11 лет электромобильные батареи подешевели на 90% – Bloomberg
|Компания Xiaomi нашла способ увеличить емкость аккумулятора смартфона без увеличения его размеров