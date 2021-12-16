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«Репортеры без границ» сообщили о росте арестов журналистов на 20 процентов за год
08:56 16.12.2021 |
В мире в 2021 году до пиковых показателей выросло число журналистов, арестованных за выполнение профессиональной деятельности. Об этом сообщает организация "Репортеры без границ" в своем ежегодном докладе, опубликованном в четверг, 16 декабря. По ее данным, за решеткой сейчас находятся 488 сотрудников СМИ, примерно на 20 процентов больше, чем год назад. Это развитие, по мнению "Репортеров без границ", вызвано прежде всего ухудшением ситуации в таких странах, как Беларусь, Мьянма и Китай.
Число преследуемых журналистов в Беларуси выросло 4,5 раза
Беларусь попала в число наиболее неблагоприятных стран в связи жестким подавлением режимом Александра Лукашенко массовых протестов после выборов президента, прошедших в августе 2020 года. В результате за год число арестованных журналистов в стране выросло с 7 до 32.
В докладе отдельно упоминается бывший редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан 23 мая в результате принудительной посадки в Минске летевшего в Вильнюс самолета Ryanair после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшегося ложным. Протасевич до сих пор находится под домашним арестом.
В Беларуси за решеткой больше женщин, чем мужчин
Другая особенность Беларуси заключается в том, что в этой стране - единственной в мире - в заключении находится больше женщин-работников СМИ (17), чем мужчин (15). Они составляют 9 из 20 профессиональных журналистов и 8 из 9 сотрудников СМИ, выполняющих функции директора, менеджера или юриста.
Как отмечают "Репортеры без границ", эти цифры свидетельствуют о том, что белорусский режим отказался от "традиционной патриархальной терпимости по отношению к женщинам", будучи застигнутым врасплох тем, что женщины сыграли ведущую роль в протестах. Первыми из осужденных журналистов были сотрудницы вещающего на Беларусь польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова, приговоренные к двум годам лишения свободы за освещение протестов.
В нынешнем докладе организация уделила особое внимание журналисткам, преследуемым за выполнение профессиональной деятельности. По ее данным, за последние четыре года число осужденных представительниц СМИ во всем мире выросло в два раза и достигло 60.
Китай возглавляет пятерку стран c наибольшим числом арестованных журналистов
Как и в прошлые годы, наибольшее число журналистов в заключении (127) по сравнению с другими странами мира находится в Китае. После принятия летом 2020 года закона о национальной безопасности, направленного на установление более жесткого контроля над Гонконгом, в этом регионе было арестовано и отправлено за решетку не менее 10 журналистов.
В Мьянме после военного путча зимой 2021 года и последовавшими за ним массовыми протестами за решеткой оказались 52 журналиста по сравнению с двумя арестованными работниками СМИ годом ранее. В пятерку стран с наибольшим числом журналистов в заключении попали также Вьетнам (43) и Саудовская Аравия (31).
30 журналистов преднамеренно убиты
За год в мире погибли 46 журналистов (42 мужчины и 4 женщины). Из них 30 стали жертвами преднамеренного убийства, 16 погибли при исполнении служебных обязанностей. При этом, как отмечают "Репортеры без границ", это - самый низкий показатель за почти 20 лет. Наиболее опасными странами для журналистов в нынешнем году были Мексика (7), Афганистан (6), Индия (4), Йемен (4) и Пакистан (3).
В прошедшие пять лет три четверти всех убийств журналистов было совершено в десяти странах, больше всего в Мексике и Афганистане (по 47), Сирии (42), Индии и Йемене (по 18), Ираке (17), Пакистане (16), Филиппинах (15).
В заложниках находятся 65 журналистов: 44 в Сирии, 11 в Ираке, 9 в Йемене и один в Мали. Больше всего из них (28) захватили боевики террористической организации "Исламское государство", исламистской группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (7), а также ряд других участников гражданской войны в Сирии (14).
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