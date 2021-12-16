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Конгресс США одобрил военный бюджет с помощью для Украины
22:42 15.12.2021 |
Сенат США вслед за Палатой представителей в среду, 15 декабря, одобрил проект оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год. Документ предусматривает расходы на военные нужды в объеме 770 млрд долларов. Это на пять процентов больше, чем в прошлом финансовом году, и на 25 млрд долларов больше, чем предлагал президент США Джо Байден.
Принятый Конгрессом проект оборонного бюджета, в числе прочего, предусматривает выделение 300 млн долларов на поддержку вооруженных сил Украины. Четыре млрд долларов предназначены для Европейской оборонной инициативы и 150 млн долларов пойдут на развитие сотрудничества в сфере безопасности со странами Балтии.
В то же время в проект военного бюджета США не вошли санкции в отношении германо-российского газопровода "Северный поток - 2" и поправка, запрещающая американцам покупать российский суверенный долг. Принятый Конгрессом документ теперь поступит на утверждение Байдену.
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