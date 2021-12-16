ФРС понизила прогноз для ВВП США и повысила его для инфляции в 2021г

Федеральная резервная система (ФРС) понизила прогноз роста ВВП США, но повысила его относительно динамики потребительских цен в стране в 2021 году.

Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 5,5% по итогам текущего года против ожидавшихся в сентябре 5,9%, говорится в опубликованном в среду сообщении Федрезерва.

В 2022 году предполагается рост ВВП страны на 4% против 3,8% ожидавшихся в сентябре. В 2023 году рост оценивается в 2,2% против 2,5% ранее.

Ожидания относительно повышения потребительских цен (индекс PCE) в 2021 году пересмотрены до 5,3% с 4,2%, в следующем - до 2,6% с 2,2%, в 2023 году - до 2,3% с 2,2%.