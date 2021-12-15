2022 год принесет миру окончание пандемии и полное восстановление экономики — JPMorgan

После почти двух полных лет хаоса, вызванного пандемией COVID, в 2022 г. жизнь вернется в нормальное русло, а мировая экономика полностью залечит нанесенные коронавирусом раны. Об этом передает CNN Business со ссылкой на прогноз JPMorgan Chase.

«Мы считаем, что 2022 г. станет годом полного восстановления мировой экономики, окончания пандемии и возвращения к нормальным условиям, которые были до вспышки COVID-19, - написал в записке для клиентов Марко Коланович, главный стратег JPMorgan по глобальным рынкам. - Это будет обеспечено за счет достижения широкого популяционного иммунитета и с помощью человеческой изобретательности, такой как новые терапевтические препараты, которые, как ожидается, станут широко доступны в 2022 г.».

Крупнейший банк США ожидает, что прогресс в области здравоохранения приведет к «сильному» восстановлению экономики, отмеченному возвращением глобальной мобильности и значительных расходов потребителей и предприятий.

JPMorgan прогнозирует продолжение роста фондового рынка, хотя и более медленными темпами. Банк ожидает, что к концу 2022 г. индекс S&P500 достигнет 5 050 пунктов, что на 8% выше текущего уровня.

«В 2021 г. экономики по всему миру добились значительного прогресса в направлении восстановления и открытия нового рынка, - написал Коланович. - Однако многое еще предстоит сделать, поскольку восстановление было неравномерным, неполным и часто прерывалось вспышками новых [вариантов] коронавируса и страхами».

JPMorgan отмечает, что несмотря на вакцины, естественный иммунитет и ограничения здоровья, «человеческие потери» от COVID в этом году были больше, чем в прошлом. Но он предупреждает, что впереди есть [и другие] препятствия, в том числе сворачивание политики «легких денег» со стороны мировых центробанков.

«По мере того, как восстановление идет своим чередом, рынки начнут приспосабливаться к более жестким денежно-кредитным условиям - процесс, который, вероятно, вызовет волатильность», - написал Коланович. Этот сдвиг станет «встречным ветром» для таких дорогостоящих рынков, как Nasdaq, добавил эксперт.

Другие риски, идентифицированные JPMorgan, включают в себя геополитическую напряженность в Европе и Азии, неопределенность в отношении высокой инфляции и «надвигающийся энергетический кризис».

В то время как Citigroup предсказал во вторник, что цена на нефть в США в IV квартале следующего года упадет в среднем до $59/барр., JPMorgan сохраняет оптимизм в отношении энергоносителей и ожидает, что в конце 2022 г. нефть [WTI] будет стоить в среднем $86/барр., а глобальный эталон Brent - $90/барр.