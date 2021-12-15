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В разведке Великобритании высказали опасения касательно цифрового юаня
13:55 15.12.2021 |
Глава Центра правительственной связи (GCHQ), одного из разведывательных ведомств Великобритании, Джереми Флеминг предупредил о возможных негативных последствиях глобального распространения китайской CBDC для других стран, пишет Financial Times.
GCHQ ответственна за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии.
По мнению Флеминга, уже существующая китайская CBDC может применяться для сбора информации о пользователях и, гипотетически, для контроля и фильтрации транзакций. Это окажет негативное влияние на «здоровье финансовой системы», полагает глава спецслужбы.
Он напомнил, что Китай продвигает кошелек для цифровых юаней для использования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Это означает, что кроме местных жителей, приложение смогут установить также иностранные спортсмены и туристы, чтобы оплачивать товары и услуги во время мероприятия.
Флеминг обратил внимание на быстрый прогресс КНР в запуске CBDC. По его словам, ни одна страна не осуществила настолько продвинутый пилот в этой сфере.
«Китай получил преимущество, много инвестируя - как открыто, так и скрытно. И вот почему он начинает оказывать реальное влияние на то, как будут действовать правила в технологическом и цифровом контекстах. Мы должны выработать свой ответ на все это», - заявил руководитель GCHQ.
Он подчеркнул важность международного сотрудничества для выработки основ для управления цифровыми валютами. Однако Пекин не демонстрирует подобные намерения, считает Флеминг.
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