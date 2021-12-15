Консерваторы разлюбили Джонсона

Парламент Великобритании проголосовал за пакет антиковидных мер, о которых премьер Борис Джонсон объявил на прошлой неделе; самая заметная из них делает обязательными ковидные пропуска с QR-кодами, получаемые при прохождении полного курса вакцинации или со свежим отрицательным тестом. Пропуска эти, кстати, обязательны только для посещения ночных клубов и крупных массовых мероприятий типа футбольных матчей, в других местах, включая театры, магазины, общественный транспорт, они не требуются. Но главное - не за что голосовали, а кто.

У консерваторов Бориса Джонсона есть уверенное большинство в Палате общин, но если бы он опирался на голоса своих однопартийцев, то решение бы не прошло. 99 консерваторов проголосовали против позиции своего правительства; закон прошел лишь благодаря поддержке оппозиционных лейбористов.

Этот бунт в партии стал свидетельством растущего недовольства тори Борисом Джонсоном: его спровоцировали скандалы, типа вскрывшихся вечеринок на Даунинг-стрит прошлой зимой, когда страна погружалась в локдаун. Но в не меньшей степени, как отмечает политический обозреватель Би-би-си Лора Кюнсберг, - это протест против общего направления политики Джонсона, для многих консерваторов идеологически неприемлемо "ковидное государство", "страна с высокими налогами, высокими расходами и высокой инфляцией".

У консерваторов сложилась довольно четко выраженная традиция смещения лидеров, которыми в партии недовольны. Об этом многое может рассказать предшественница Джонсона Тереза Мэй; теперь она обычная, рядовая депутатка парламента, часто критикует свое руководство, а по вопросу о QR-кодах, как сообщают, воздержалась.