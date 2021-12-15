Генсек НАТО: идея России о ракетном моратории не заслуживает доверия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает предложение России о ракетном моратории заслуживающим доверия.

Об этом Столтенберг сказал 14 декабря на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Многие годы у нас действовал запрет на все ракеты средней дальности, запрет касался также размещения ракет средней дальности в Европе. Это происходило в соответствии с соглашением ДРСМД, согласованным в 1987 году. Россия нарушила этот договор, разместив новые ядерные ракеты средней дальности", - сказал Столтенберг, отметив, что действия РФ привели к гибели сделки.

"Поэтому предложение России по мораторию не заслуживает доверия, ведь у нас был запрет и они его нарушили", - добавил он.

Столтенберг сказал, что Россия должна уничтожить все ракеты SSC-8, нарушающие ДРСМД.

Он также напомнил, что НАТО не намерена предпринимать зеркальные шаги и размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования.

"Мы продолжаем оставаться в готовности вести диалог с Россией", - добавил он.

На минувшей неделе замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил на брифинге, что в Москве опасаются нового ракетного кризиса в Европе.

Он призвал коллег со стороны НАТО "серьезно заняться вопросом о том, как сделать нынешний односторонний мораторий России на размещение таких систем двусторонним, взаимным и проверяемым".