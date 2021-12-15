Финансовые новости
- |
- 15.12.21
- |
- 04:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Генсек НАТО: идея России о ракетном моратории не заслуживает доверия
23:34 14.12.2021 |
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает предложение России о ракетном моратории заслуживающим доверия.
Об этом Столтенберг сказал 14 декабря на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".
"Многие годы у нас действовал запрет на все ракеты средней дальности, запрет касался также размещения ракет средней дальности в Европе. Это происходило в соответствии с соглашением ДРСМД, согласованным в 1987 году. Россия нарушила этот договор, разместив новые ядерные ракеты средней дальности", - сказал Столтенберг, отметив, что действия РФ привели к гибели сделки.
"Поэтому предложение России по мораторию не заслуживает доверия, ведь у нас был запрет и они его нарушили", - добавил он.
Столтенберг сказал, что Россия должна уничтожить все ракеты SSC-8, нарушающие ДРСМД.
Он также напомнил, что НАТО не намерена предпринимать зеркальные шаги и размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования.
"Мы продолжаем оставаться в готовности вести диалог с Россией", - добавил он.
На минувшей неделе замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил на брифинге, что в Москве опасаются нового ракетного кризиса в Европе.
Он призвал коллег со стороны НАТО "серьезно заняться вопросом о том, как сделать нынешний односторонний мораторий России на размещение таких систем двусторонним, взаимным и проверяемым".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках
|Игра на понижение. Как скандал с Гогилашвили ударит по Зеленскому
|Временные администрации для предотвращения блэкаута: Как власти хотят отжать энергетический бизнес у Ахметова
|Стефанчук не подпишет обращение в КСУ о разъяснении сроков парламентских выборов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Генсек НАТО: идея России о ракетном моратории не заслуживает доверия
|Блокировка оружейной сделки НАТО с Украиной. Кто и зачем испортил Меркель начало пенсии
|Космические силы США проверяют готовность противостоять атакам на спутники
|Bloomberg назвал 10 главных рисков для мировой экономики в 2022 году
|Канцлер Австрии против использования «Северного потока-2» как рычага влияния на Россию
|100 погибших за 11 месяцев. Как в 2021-м падали российские самолеты и вертолеты
Это интересно
|Хакеры похитили у Volvo данные об исследованиях и разработках
|Представлена концепция дальнемагистрального самолета на жидком водороде
|Канадские учёные разработали аккумуляторы для «умной» одежды, устойчивые к деформации и стирке
|С нового года бюджетные телевизоры Panasonic начнёт выпускать китайская TCL
|Пентагон наймет своего первого директора по ИИ
|Mercedes-Benz разрешили ездить на автопилоте в Германии, но только по автобанам и не быстрее 60 км/ч
|Представлен Moto Edge X30 — первый в мире смартфон на Snapdragon 8 Gen 1