Блокировка оружейной сделки НАТО с Украиной. Кто и зачем испортил Меркель начало пенсии

Владислав Гирман / Деловая столица

В прессе появилась информация о том, что Меркель блокировала поставки оружия в Украину через НАТО.

Ангела Меркель явно желала уйти с поста канцлера и из политики чинно и в спокойной атмосфере. Ей устроили красивую церемонию прощания Der Große Zapfenstreich с факельным шествием и ностальгическими песнями. Последние месяцы у власти были напряженными, но приятными. В итоге же это ее стремление к политическому комфорту обернулось испорченными первыми днями на пенсии. Никакого беззаботного садоводства на даче в Хоэнвальде или отпуска в Тироле - только комментарии и оправдания.

13 декабря, немецкий таблоид Bild со ссылкой на свои источники ошарашил публику - европейскую и украинскую - информацией о том, что Меркель в мае текущего году заблокировала передачу Украине оружия.

И речь идет не о помощи из Германии, которая, как известно, упрямо считает рискованным и нецелесообразным отправку своего оружия Киеву. Речь идет об оружии из США и Литвы - 90 крупнокалиберных снайперских винтовках Barrett M82 и комплексах противодействия дронам EDM4S-UA, которые были оплачены Украиной еще в начале 2021 г. через Агентство НАТО по поддержке и поставке (NSPA).

Таким образом, Меркель блокировала не просто помощь, а законным образом оформленную сделку, лишая Киев оружия, которое он уже оплатил. При этом, по данным таблоида, канцлер смогла убедить и Нидерланды поддержать ее вето, чтобы Германия не выглядела единственным противником усиления Украины.

Все просьбы и призывы пересмотреть свое решение, пишет издание, Берлин отвергал. И лишь наращивание Россией сил у границ Украины вынудило ее разблокировать сделку. Да и то за пару месяцев до завершения каденции. И пока лишь в отношении литовских комплексов EDM4S-UA как нелетального оружия.

Решение по американским винтовкам пока не рассматривалось. Но появление статьи Bild дает основания предполагать, что этот вопрос будет рассмотрен в скором времени уже новым правительством Германии под руководством эсдека Олафа Шольца.

Красивый дриблинг

Публикации Bild, ссылающегося на анонимные источники, предшествовало интервью министра обороны Украины Алексея Резникова, в котором он прямым текстом обвинил Германию в блокировании поставок винтовок и противодронных комплексов через НАТО. Так что официальное подтверждение сведений таблоида появилось заблаговременно.

И что немаловажно, интервью Резников дал Financial Times, хорошо известной газете из Британии, которая после Brexit в рамках концепции возвращения высокого геополитического статуса Соединенного Королевства под названием "Глобальная Британия" активно развивает стратегическое партнерство с Украиной. Что включает в себя как более активные политические контакты, так и активизацию оборонного сотрудничества. При этом Лондон весьма решительно вовлекается в противостояние с Россией.

К слову, в день выхода статьи Bild премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел довольно жесткий разговор с российским президентом Владимиром Путиным, сказав тому, что вторжение в Украину станет для России серьезной "стратегической ошибкой".

После выхода из ЕС Лондон стремится, опираясь на свою автономию и независимость, расширить влияние в регионе и мире. И текущий переходной период в Германии, оставшейся без своей Mutti, подходит как нельзя лучше, поскольку позволяет британцам выглядеть куда более презентабельными и решительными, нежели вечно "обеспокоенные" европейцы.

И, как ни удивительно, для новой власти в Германии также открываются немалые возможности в скандальной истории с блокированием поставок оружия Ангелой Меркель.

Киев явно хорошо сыграл в пас с Берлином: выступил с обвинением и сразу же оно "закрепилось" в немецком информпространстве.

Похоронить наследие Меркель

Вопрос в том, кто решил провести атаку на бывшую канцлерин, после которой даже кресло толком не успело остыть - эсдеки, либералы или же "Зеленые".

Учитывая, что из всех немецких политсил именно последние были и остаются самыми жесткими критиками России и заигрываний бывшей уже власти с Москвой, логично предположить, что именно партия Анналены Бербок и Роберта Харбека поспособствовала "сливу" информации о действиях Меркель в отношении Украины.

К тому же, вовремя застолбив тему с оружием (кстати, именно Харбек выступал за то, чтобы Германия помогла Украине вооружениями), "Зеленые" таким образом могут связать руки партнерам по коалиции, в частности СДПГ и канцлеру Олафу Шольцу.

Нельзя сказать, что Шольц и его однопартийцы проводят откровенно пророссийскую политику, как ожидалось поначалу, (даже наоборот), однако "Зеленые" навязывают эсдекам способ поскорее покончить с наследием Меркель: хотите выглядеть лучше нее - исправьте ошибку и дайте оружие Украине.

Да, это самая, что ни есть борьба с "папередниками" - разве что с соблюдением приличий. И публикация Bild, очевидно, - лишь начало кампании, направленной на демонтаж идола Меркель.

После ее ухода на пенсию в Берлине и ЕС в целом наблюдаются любопытные телодвижения, которые вряд ли обнадежат Россию.

Опять-таки 13 декабря состоялось последнее в этом году заседание министров иностранных дел Евросоюза. И, по его итогам члены Совета ЕС ввели санкции в отношении руководства российской ЧВК "Вагнер" - в частности против ее основателя Дмитрия Уткина. Это во-первых.

Во-вторых, как сообщил вчера после заседания верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время обсуждения ситуации вокруг Украины, министры подчеркнули: Россия столкнется с политическим последствиями и заплатит высокую экономическую цену за любую агрессию против украинцев. Причем, если верить Боррелю, министры, среди которых и новая глава немецкий дипломатии Анналена Бербок, были единогласны.

Кроме того, Бербок намедни также озвучила официальную позицию своего ведомства, полностью противоречащую позиции предшественников: сертификация "Северного потока-2" должна быть остановлена. Это не может не тревожить Москву, которая уже отправила в марш-бросок до Берлина новое руководство Австрии - канцлера Карла Негаммера и главу МИДа Александра Шалленберга, которые синхронно призвали запустить СП-2 в работу как можно скорей. И наталкиваются на несогласие со стороны немецкой стороны, что еще до недавнего времени казалось невозможным.

Новый кабмин ФРГ сейчас выстраивает собственную политику, которая по ряду важных вопросов в корне отличается от той, которую проводило правительство Ангелы Меркель. И это можно также отнести к усилиям новой власти по очернению образа бывшей канцлера.

Думается, нынешняя коалиция или отдельные ее представители сольют в сеть еще немало скандальных данных, выставив на всеобщее обозрение скелеты из шкафов Меркель.

На то есть причины.

Журналист Politico Europe Мэттью Карнитшниг в январе текущего года, анализируя итоги выборов нового лидера ХДС, справедливо заметил, что вклад Меркель во внутреннюю и мировую политику, в том числе ввиду продолжительности пребывания, настолько велик, что эпоха Меркель с ее уходом не завершается, а возможно только начинается.

В новой коалиции, да и, вероятно, в самой ХДС, это прекрасно понимают. И для того, чтобы они могли расправить крылья, выйти из ее тени, и чтобы никто не сравнивал их каждый шаг с решениями бывшей канцлерин, им нужно "развенчание культа личности". Тем более, что сама Меркель предоставляет такую возможность - ведь у нее наряду с заслугами немало и грехов.