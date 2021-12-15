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Космические силы США проверяют готовность противостоять атакам на спутники
20:09 14.12.2021 |
Соединённые Штаты проводят проверку готовности своих спутников к потенциальным угрозам со стороны Китая и России - всего через несколько недель после того, как последняя успешно испытала противоспутниковое оружие, уничтожив старый спутник связи времён СССР.
Проводятся симуляции с помощью компьютерного моделирования, которые включают отработку вариантов с потенциальным уничтожением американских спутников слежения за ракетами, попытками глушения и прочими возможными приёмами радиоэлектронной борьбы. Реальные спутники в учениях участия не принимают.
В ходе визита на базу космических сил в Колорадо, заместитель министра обороны Кэтлин Хикс (Kathleen Hicks) наблюдала за учениями Space Flag, которые проводят американские военные. Это были уже тринадцатые учения подобного типа и третьи - с привлечением традиционных союзников вроде Великобритании, Канады и Австралии.
После того, как Россия успешно провела в прошлом месяце тест противоспутниковой ракеты, представители американских военных акцентируют внимание на том, что выросла необходимость в обеспечении устойчивости американских спутников к атакам и использовании учений вроде Space Flag для тренировок.
Спутники играют жизненно важную роль для американских военных коммуникаций, глобального позиционирования и систем тайминга, необходимых в случае войны. В ходе десятидневных учений военные попытаются смоделировать использование наиболее передовых технологий, доступных США в космосе. Для большей достоверности в моделировании участвует группа, имитирующая нападение «агрессоров», с космическими возможностями на уровне тех, что доступны странам вроде Китая или России.
Россия не первой проводит противоспутниковые учения в космосе. США провели первые «манёвры» такого рода ещё в 1959 году, когда спутники были ещё очень редким и новым продуктом высоких технологий. С тех пор учения проводятся разными странами, помимо США и России, включая, например, КНР.
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