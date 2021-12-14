Bloomberg назвал 10 главных рисков для мировой экономики в 2022 году

В 2022 году глобальная экономики продолжит восстанавливаться. Но есть факторы, которые могут помешать росту, пишет Bloomberg. Среди основных рисков на 2022 год аналитики называют штамм COVID-19, инфляцию, ситуацию в Китае и не только. Далее - 10 самых главных экономических рисков следующего года.

Мутации коронавируса

Новый штамм COVID-19 может оказаться более заразным и смертоносным. Это может ударить по экономике. По прогнозам аналитиков, возврат к жестким ограничениям даже на три месяца чреват замедлением экономического роста в 2022 году до 4,2%.

Инфляция

В начале 2021 года прогнозировалось, что США завершат год с инфляцией в 2%, но этот показатель уже близок к 7%. В частности, аналитики отнесли к стимулу инфляции обострение ситуации в отношениях между РФ и Украиной, что в свою очередь приводит к росту цен на газ.

Усиление политики ФРС

Для рынков жесткая политика ФРС означает проблему, особенно когда на них возникают "пузыри". По прогнозам аналитиков, в случае, если регулятор трижды повысит ставку и объявит о готовности дойти до 2,5%, то 2023 год США встретят рецессией.

Проблемы Китая

Рост китайской экономики в 2022 году рискует замедлиться до 3% против ожидаемых 5,7%. Это повлечет за собой "эффект домино", считают аналитики. Причина - политика "нулевой толерантности" к коронавирусу независимо от штамма, а также игнорирование последствий кризиса в секторе недвижимости.

Политические потрясения в Европе

Помимо фактора Украины, аналитики также обращают внимание на предстоящие выборы в Италии и Франции. В случае победы евроскептиков, цена заимствований для этих стран повысится, а при спреде суверенного госдолга в 300 базисных пунктах может наступить рецессия.

Свертывание экстренных стимулов

По оценке UBS, в 2022 году правительства свернут поддержку примерно на 2,5% мирового ВВП. Этот фактор особенно сильно отразится на экономиках Японии, Канады, Италии и Великобритании.

Проседание развивающихся экономик

Повышение ставки ФРС обычно повышает курс доллара. Это вызывает отток капитала, а иногда и валютные кризисы в развивающихся странах. В 2013 и 2018 годах от этого больше всего пострадали Аргентина, ЮАР и Турция. По расчетам аналитиков, кроме перечисленных экономик, в зоне риска в 2022 году также экономики Бразилии и Египта.

Рост цен на продовольствие

Ситуация с доступностью пищи может заметно ухудшиться даже по сравнению с арабской весной 2011 года, особенно в таких странах, как Судан, Ливан и Алжир. Это означает риск новой нестабильности в регионе.

Последствия Brexit

По прогнозам аналитиков, полномасштабная "торговая война" между ЕС и Великобританией маловероятна. Тем не менее это не исключает проблем на таможенных границах. Что в свою очередь может привести к повышению потребительских цен.

Война сверхдержав

Негативное влияние на мировую экономику может оказать и эскалация вокруг Тайваня. Наихудшим вариантом развития ситуации агентство называет "войну сверхдержав". При других сценариях речь идет о санкциях, которые могут заморозить связи между Китаем и США. Одним из негативных сценариев является коллапс тайваньского производства полупроводников, который ударит по целому списку отраслей.