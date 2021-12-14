Мальта легализует выращивание и владение каннабисом для личного использования

На этой неделе Мальта станет первой страной ЕС, которая узаконит выращивание и хранение каннабиса для личного использования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации The Guardian.

По плану, владение до семи граммов вещества будет законным для лиц старше 18 лет. Кроме того, будет разрешено выращивать до четырех растений каннабиса в домашних условиях с сохранением до 50 граммов высушенного продукта.

Во вторник ожидается голосование в пользу этого закона в мальтийском парламенте, после чего закон подпишет президент, чтобы он вступил в силу к выходным, сообщил изданию ответственный министр Оуэн Бонничи.

За шагом Мальты, самого маленького государства-члена ЕС, вероятно, произойдут изменения в законодательстве других стран Европы в 2022 году.

Германия недавно объявила о шаге по созданию юридически регулируемого рынка после заявлений правительств Швейцарии, Люксембурга и Нидерландов. Планируется референдум в Италии, а аналогичный закон уже принят в Канаде, Мексике и 18 штатах США.

Бонничи сказал, что его правительство не хочет поощрять употребление рекреационных наркотиков, но нет никаких доказательств того, что употребление каннабиса само по себе становится толчком к употреблению более сильных веществ.

"Сейчас наблюдается волна понимания того, что жесткий подход к потребителям каннабиса был непропорционален, несправедлив и причинял многие страдания людям, ведущим образцовый образ жизни. Но тот факт, что они используют каннабис в личных целях, делает их преступниками", - сказал Бонничи.

Изменения в подходе ряда европейских правительств следовали за решением ООН в декабре прошлого года исключить каннабис из списка наркотиков, обозначенных как потенциально вызывающие привыкание и опасные.

По словам Бонничи, мальтийский подход направлен на то, чтобы избежать криминализации любого употребления каннабиса при одновременном регулировании, что обеспечивает снижение ущерба.

Хранение до 28 граммов каннабиса приведет к штрафу от 50 до 100 евро, но без судимости.

Лица, младше 18 лет, у которых обнаружат каннабис, предстанут перед комиссией правосудия, но не будут подвергнуты аресту.

Тем, кто употребляет каннабис в присутствии ребенка, грозит штраф от 300 до 500 евро.