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Парламент Болгарии после трех за год выборов утвердил новое правительство
17:54 13.12.2021 |
В понедельник болгарский парламент утвердил новое правительство во главе с новичком в политике и выпускником Гарварда Кириллом Петковым, что положило конец многомесячному политическому кризису в стране.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.
"Сегодня важный день для продолжения перемен", - сказал Петков в выступлении перед депутатами, добавив: "Наша первая задача - осознать, что если мы хотим лучшего будущего для Болгарии, мы должны работать вместе".
Его партия "Мы продолжаем изменения" (PP) победила на парламентских выборах в ноябре - третьих в Болгарии в этом году - проведя кампанию, направленную на преодоление коррупции, но не получила большинства.
В прошлую пятницу партия достигла соглашения о создании коалиции с левой Социалистической партией (BSP), популистской партией "Есть такой народ" (ITN) и либеральным альянсом "Демократическая Болгария". В сумме они имеют 134 места в 240-местном парламенте Болгарии.
В своей речи будущий премьер-министр сказал, что главными приоритетами страны является борьба с COVID-19 и энергетическим кризисом.
Что касается энергетики, Петков сказал, что "греческое соединение" должно стать первоочередной задачей, имея в виду строительство газового интерконнектора, который соединит две страны.
Софию потряс кризис верховенства права с лета 2020 года, когда тысячи протестующих вышли на улицы с требованием отставки тогдашнего премьер-министра Бойко Борисова. Апрельские выборы отстранили Борисова от власти, а второе голосование в июле не проложило путь к новому правительству до того, как Петков появился на голосовании в ноябре.
"Мандат этого правительства будет основываться на политике нулевой толерантности к коррупции", - сказал Петков.
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