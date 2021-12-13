Талибы считают прогрессивным шагом решение США разрешить денежные переводы в Афганистан

Радикальное движение "Талибан", захватившее в августе власть в Афганистане, приветствует решение Минфина США разрешить денежные переводы в Афганистан через Western Union и MoneyGram, называя это хорошим шагом.

"Выдача генеральной лицензии банкам министерством финансов США - хороший шаг, позволяющий афганцам-эмигрантам отправлять деньги своим семьям через Western Union, MoneyGram и другие банковские каналы", - написал в твиттере в воскресенье пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи.

Талибы ценят такой прогресс и надеются, что "афганцам будет предоставлен доступ ко всем частям мировой банковской системы", подчеркнул Балхи.

10 декабря Минфин США разрешил гражданам и постоянным жителям страны совершать частные денежные переводы в Афганистан. При этом деньги не должны предназначаться движению "Талибан", которое находится под санкциями ООН за терроризм, и группировке "Хаккани", а также связанным с ними лицам. США подвергались критике за блокировку денежных отправлений в Афганистан на фоне экономического кризиса.