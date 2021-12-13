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General Atomics построит в США один из первых заводов по добыче и переработке редкоземельных элементов
11:19 13.12.2021 |
Редкоземельные элементы сегодня считаются ключом к развитию передовых технологий и основой национальной безопасности развитых стран. Проблема в том, что развитые страны оказались в этом зависимы от стран развивающихся и, в основном, от Китая. Ухудшение отношений между США и Китаем способно перекрыть поток редкого сырья и поставить крупнейшую экономику мира в неудобное положение. Это необходимо исправлять и процесс потихоньку пошёл.
Компания General Atomics сообщила, что она достигла договорённости с Министерством энергетики США о начале проектных работ по подготовке основы для национального производства редкоземельных элементов. Представители властей обязались оплатить General Atomics 40-месячный этап проектирования и строительства опытного завода по переработке руд для извлечения редкоземельных элементов.
Предприятие будет построено на месторождении Bear Lodge компании RER в штате Вайоминг. Основной целью проекта является демонстрация разделения и переработки редкоземельных элементов в масштабах, достаточных для чёткого понимания коммерческих перспектив в этой сфере. Вместе с General Atomics над проектом будет работать её европейское подразделение в лице компании GA Umwelt-und-Ingenieurtechnik GmbH (UIT) и компании Rare Element Resources, LNV и Ardurra Group.
«Редкоземельные элементы имеют решающее значение для широкого спектра технологий, используемых как в коммерческих, так и в оборонных целях, включая электромобили, солнечные батареи, волоконную оптику и высокопрочные постоянные магниты. Этот проект предоставит ценную информацию о развитии отечественных ресурсов редкоземельных элементов и технологий разделения, которые могут улучшить предложение и доступность редкоземельных элементов для удовлетворения растущего спроса», - сказал президент GA-EMS Скотт Форни (Scott Forney).
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