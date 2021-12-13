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Шольц и Моравецкий стоят на разных позициях по «Северному потоку - 2»
09:19 13.12.2021 |
Во время своего визита в Польшу канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) подчеркнул важность дружбы и добрососедства двух стран. "Германия и Польша являются соседями и друзьями", - заявил глава правительства ФРГ в воскресенье, 12 декабря, на пресс-конференции в Варшаве после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
Спор о том, какой быть Европе
В ходе встречи политики в том числе затронули вопрос, связанный с критикой ЕС по поводу отсутствия верховенства закона в Польше, но при этом сумели избежать открытой конфронтации. Шольц лишь отметил, что он очень надеется на то, что Еврокомиссия и польское правительство придут к соглашению в данном вопросе. Он также напомнил о том, насколько основополагающими для ЕС являются общие ценности и принципы верховенства закона. В свою очередь Моравецкий упомянул, какой бум в последние годы переживает торговый обмен между Германией и восточноевропейскими странами, в частности Польшей.
Явные расхождения во мнениях проявились у политиков по вопросу, связанному с дальнейшим развитием ЕС. Моравецкий подверг критике содержащееся в соглашении германской правительственной "светофорной коалиции" положение о том, что ЕС должен превратиться в единое европейское федеративное государство. Польский премьер назвал это "бюрократическим централизмом". По его словам, Европа будет сильной, если будет союзом суверенных государств. "Единообразие" - не лучший метод функционирования Европы, добавил Моравецкий, подчеркнув: - Мы ценим нашу независимость".
В ответ на это Шольц сказал, что Германия является очень проевропейской страной и чувствует свою ответственность за то, чтобы сохранить целостность Европы. Нам следует избегать разделения на север и юг, восток и запад, указал канцлер ФРГ.
Поставки российского газа в Европу и мигранты на границе ЕС
Различия возникли и в позициях по германо-российскому проекту "Северный поток - 2". Моравецкий призвал не допускать запуска газопровода во избежание "давления Кремля на Украину и ЕС" и "ценового диктата" со стороны Москвы. Шольц в ответ заявил о том, что возглавляемое им правительство приложит все усилия к тому, чтобы Украина оставалась страной - транзитером российского газа.
Оба главы правительств были едины в своей критике белорусского правителя Александра Лукашенко, которого они обвинили в использовании мигрантов в качестве политического оружия против ЕС. Шольц говорил о "развязывании гибридной войны" против Евросоюза и о бесчеловечной практике ввоза мигрантов в Беларусь, а затем их депортации через границу на территорию Польши. Как заявил Матеуш Моравецкий, на саммите ЕС, который состоится на следующей неделе, будут обсуждаться дальнейшие экономические санкции в отношении Беларуси.
Целостность Украины и репарации от Германии
В свою очередь Олаф Шольц сообщил, что участники саммита ЕС также обсудят ситуацию на границе между Украиной и Россией. "Мы ясно дадим понять, что не допустим возможности нарушения границ в Европе. Никому не следует думать, что они могут быть нарушены без серьезных последствий", - подчеркнул германский канцлер.
Во время встречи с Шольцем Моравецкий упомянул о дебатах, связанных с требованиями Польши репараций за ущерб, причиненный ей нацистскими оккупантами во время Второй мировой войны. Как отметил польский премьер, его правительство хочет, чтобы Германия начала переговоры с Польшей о репарациях. На совместной пресс-конференции Моравецкий упомянул о "великих страданиях", которые Германия принесла Польше.
Правительство ФРГ, однако, не видит правовых оснований для дополнительных претензий Польши. Оно, в частности, аргументирует это тем, что в 1953 году польское коммунистическое руководство заявило об отказе от немецких репараций. Данный аргумент Шольц также выдвинул в Варшаве и добавил, что историческое прошлое его страны - "еще одна причина, по которой Германия готова и намерена вносить очень большой вклад в финансирование европейского бюджета".
За углубление двусторонних отношений
Несмотря на разногласия, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после переговоров в Варшаве в воскресенье вечером решительно заявили о приверженности германо-польской дружбе. "Речь идет о том, чтобы мы все больше и больше углубляли эти отношения", - сказал Шольц. Моравецкий в связи со сменой правительства в Берлине говорил о "новой главе" в двусторонних отношениях.
Завершая визит в Польшу, Олаф Шольц возложил венок к могиле неизвестного солдата.
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