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Земан отказался согласовать кандидатуру главы МИД, заблокировав назначение правительства
16:35 10.12.2021 |
Президент Чехии Милош Земан финально отказался согласовать кандидатуру Яна Липавского на министра иностранных дел в правительстве Петра Фиалы, что блокирует назначение правительства.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.
Решение президента в пятницу объявила его канцелярия. Земан аргументирует свое решение тем, что Липовский якобы не имеет достаточных профессиональных квалификаций, а также тем, что он по Конституции не обязан согласовывать все предоставленные ему предложения по поводу членов правительства.
Будущий премьер Петр Фиала сказал, что принял во внимание заявление Земана. "Нужно, чтобы Конституционный суд решил этот вопрос с распределением полномочий в назначениях новых членов правительства раз и навсегда. В понедельник, после встречи в замке Ланы (президентская резиденция), я объявлю, какими будут наши конкретные шаги", - сказал Фиала.
На днях он и лидеры других коалиционных сил сказали, что не рассматривают вариант утвердить правительство без главы МИД, поручив его функции другому министру по совместительству.
По словам президента Конституционного суда Павела Ришетского, рассмотрение вопроса может занять от двух до пяти месяцев.
Чешская конституция не дает президенту права блокировать назначение министров, но отмечает, что вновь назначенные члены правительства должны приносить присягу перед президентом (дословно "из рук президента"). И это дает главе государства возможности для шантажа из-за отказа принимать эту присягу.
Земан, который в 1998-2002 годах являлся премьером Чехии, тоже сталкивался с такими требованиями и тогда выступал категорически против участия президента (тогда им был Вацлав Гавел) в определении кадровой политики правительства. В 1998 году после этого спора президент Гавел пошел на уступки и утвердил правительство без изменений. Однако теперь сам Земан решил не утверждать правительство без учета его пожеланий.
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