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Пентагон наймет своего первого директора по ИИ
12:38 10.12.2021 |
Министерство обороны США наймет своего первого старшего директора по цифровым технологиям и технологиям искусственного интеллекта (ИИ) и уже к лету 2022 года официально откроет новый офис. С этой целью Пентагон проведет реструктуризацию, которая, по его мнению, необходима для продвижения интеграции данных, технологий и инноваций по всему министерству.
Новый исполнительный директор, которого еще предстоит избрать, будет подчиняться непосредственно помощнику министра обороны Кэтлин Хикс (Kathleen Hicks). После формирования офиса директор будет контролировать и поддерживать объединение всей работы, связанной с данными и ИИ, ведущейся под руководством Объединенного центра ИИ Минобороны США, Офиса старшего директора по данным и Цифровой службы обороны.
Подразделение оборонных инноваций Пентагона, заключающее контракты с компаниями, выпустило руководство по ответственному использованию технологий ИИ для сторонних разработчиков. В руководстве прописаны правила, которым разработчики должны следовать при создании технологий ИИ для военных.
В руководстве пошагово описан процесс планирования, разработки и развертывания. Документ включает процедуры для идентификации лиц, которым разрешено использовать эти технологии, кому они могут навредить, какой вред они могут причинить и как его можно избежать (как до создания системы, так и после ее запуска).
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