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Коронавирус: Британия вводит план «Б»- «Covid-паспорта», маски и опять работа из дома
08:48 09.12.2021 |
Британское правительство объявило в среду о введении дополнительных ограничительных мер в связи с распространением в стране штамма коронавируса "Омикрон".
Премьер-министр Борис Джонсон через несколько часов после разноса в парламенте провел вместе с консультантами брифинг, на котором объявил о новых ограничениях.
"Становится все яснее, что штамм "Омикрон" распространяется гораздо быстрее предыдущего, "Дельты", - заявил премьер. - Пока мы не можем утверждать, что "Омикрон" менее опасен... Он может привести к серьезному росту числа госпитализаций и, к сожалению, смертей".
Формально ни в одном из регионов Великобритании не вводится новый уровень карантина - рост заражаемости не столь высок. Однако из-за распространения "Омикрона" властям нужно больше времени на проведение своей масштабной кампании по ревакцинации, и поэтому власти вводят новые меры в рамках "плана B".
* Со следующей недели в Англии будут введены Covid-паспорта, которые дадут носителям право посещать ночные клубы, концерты и другие публичные мероприятия. Аналогичные документы уже действуют в Шотландии. В сентябре власти рассматривали возможность ввести паспорта и в Англии, но отказались от этой идеи. Сейчас они необходимы для вылета из Британии.
* Людям с понедельника рекомендуют по возможности работать дома.
* Ношение масок снова становится обязательным - теперь не только в транспорте, но и в большинстве общественных мест.
* Тестирование людей, соприкоснувшихся с заразившимися, и карантин для тех, кто заразился.
Как и прежде, заявил Джонсон, правительство будет принимать решения о дополнительных ограничительных мерах на основе четырех факторов:
* Действенности вакцин
* Тяжесть протекания болезни у заразившихся "Омикроном"
* Скорость распространения этого штамма
* Число госпитализаций
По словам медицинского консультанта правительства профессора Криса Уитти, до недавнего времени число госпитализаций падало, но сейчас стабилизировалось. Распространение "Омикрона" пока не сильно на него влияет - притока заразившихся новым штаммом в больницы по оценкам профессора стоит ждать через 2-3 недели.
* Первое исследование "Омикрона": вакцины защищают переболевших и вакцинированных
Борис Джонсон добавил, что ограничения будут отменены, как только станет понятно, что кампания по ревакцинации помогает одолеть новый вариант.
Тем временем компания Pfizer заявила, что ее бустер-вакцина обещает быть эффективной против "Омикрона".
Три дозы Pfizer, утверждает компания, ссылаясь на результаты небольшого исследования, обеспечивают такое же количество антител против "Омикрона", как две дозы против других вариантов коронавируса.
ВОЗ также ранее заявила, что существующие сейчас вакцины должны предотвращать тяжелые формы ковида у больных, зараженных "Омикроном".
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