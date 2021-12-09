В Швейцарии избрали президента на 2022 год

В Швейцарии президентом на 2022 год парламент избрал действующего министра иностранных дел Игнацио Кассиса.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает швейцарская редакция The Local.

60-летний Кассис с 1 января займет должность президента, которая довольно символичная, заменив на ней Ги Пармелена. При этом он останется министром иностранных дел.

Выбор Кассиса не случаен, потому что его очередь подошла согласно ротации семи членов Федерального совета - швейцарского федерального правительства.

Президента Швейцарии выбирают по принципу "первый среди равных" среди членов правительства. Каждый министр становится президентом не реже одного раза в семь лет в лет.

Президент Швейцарии - не глава государства, поскольку функции главы государства выполняют коллективно все члены Федерального совета.

Однако президентский голос является решающим при обсуждении вопросов на уровне правительства.

Кассиса выбрали 156 из 197 голосов, что считается относительно низким результатом. Это связывают с критикой в ​​его адрес по некоторым вопросам, в частности, за неожиданную остановку в мае многолетних переговоров с ЕС по соглашению о сотрудничестве, за что критикуют и Пармелена. Ги Пармелен в прошлом году набрал 188 голосов из 202 бюллетеней, а Симонетта Соммаруга на своих выборах - 186.

После избрания Кассис выразил надежду, что общество сможет преодолеть внутренние споры по ряду вопросов и выйдет из этих испытаний "более сильным и объединенным, чем когда-либо".

Во время голосования в среду парламент избрал новым вице-президентом министра здравоохранения Алена Берсе, который в свою очередь должен стать президентом в 2023 году.