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Канада объявила о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине
08:36 09.12.2021 |
Канада будет бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине. Об этом в среду, 8 декабря, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. "Канада по-прежнему глубоко обеспокоена сообщениями о нарушениях прав человека в Китае. В результате мы не будем отправлять дипломатических представителей в Пекин на Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры", - написал он в своем Twitter. Страна при этом продолжит поддерживать спортсменов, которые выступят на Играх.
Канада стала четвертой страной, объявивший бойкот Олимпиаде в Пекине. Ранее дипломатов на Игры также решили не отправлять Австралия, Великобритания, США и Новая Зеландия. Но последняя связала свое решение не с бойкотом, а с пандемией. Новый канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), отвечая на вопрос на эту тему, выступил против поспешных мер и за обсуждение ситуации на международном уровне.
Зимняя Олимпиада в Пекине будет проходить с 4 по 22 февраля, Паралимпиада - с 4 по 13 марта 2022 года.
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