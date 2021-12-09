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Евросоюз поддержал Литву на фоне блокирования ее товаров Китаем
08:32 09.12.2021 |
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис выразили солидарность с Литвой, товарам которой был запрещен доступ на рынок Китая.
Как сообщает Укринформ, заявление высокопоставленных чиновников ЕС обнародовано на сайте Европейской службы внешних действий.
«ЕС проинформирован, что поставки из Литвы не получают разрешения на прохождение китайской таможни, и что заявки на осуществление импорта из Литвы были отклонены. Мы находимся в тесном контакте с правительством Литвы и собираем информацию с помощью нашей делегации в Пекине. Мы также вошли в контакт с органами китайских властей для быстрого прояснения ситуации», - говорится в заявлении.
Как отмечается, солидарность в рамках Евросоюза остается ключевым фактором защиты его интересов и ценностей в отношениях со всеми странами. ЕС готов противостоять всем видам политического давления и недружественным действиям против любой страны евросообщества.
«Развитие двусторонних отношений Китая с отдельными странами-членами оказывает влияние на общие отношения между ЕС и КНР. Если информация, которую мы получили, подтвердится, ЕС также оценит соответствие действий Китая его обязательствам во Всемирной торговой организации», - подчеркивают Боррель и Домбровскис.
В то же время в заявлении указывается, что ЕС продолжает придерживаться политики «Одного Китая» и признает правительство в Пекине в качестве единственной власти КНР.
Как сообщалось, в ноябре КНР снизила уровень дипломатического представительства в Литве до поверенного в делах. Китай принял такое решение после открытия в Вильнюсе представительства Тайваня.
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