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Байден обсудит с восточноевропейскими членами НАТО свой разговор с Путиным
08:21 09.12.2021 |
Президент США Джо Байден в четверг, 9 декабря, обсудит с лидерами стран Восточной Европы свой разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Ожидается, что в телефонной конференции с Байденом примут участие представители Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии. Президент США собирается поговорить с ними о ситуации на украинской границе и заявить о важности "трансатлантической безопасности" для Соединенных Штатов.
Видеосаммит Байдена и Путина
Байден и Путин 7 декабря провели переговоры по видеосвязи, они продолжались около двух часов. Политики обсуждали рост численности российских войск у границы с Украиной. Байден пообещал жесткие санкции в случае вторжения России в Украину, которые будут означать изоляцию страны от мировой финансовой системы. Путин в разговоре выступил против расширения НАТО на восток.
Позднее Байден сказал, что планирует провести переговоры стран-членов Североатлантического альянса с Россией и обсудить как расширение альянса на восток, так и способы снизить напряженность на "восточном фронте".
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