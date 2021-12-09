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JP Morgan прогнозирует конец пандемии и восстановление мировой экономики в 2022 году
23:35 08.12.2021 |
Американский инвестиционный банк JP Morgan прогнозирует, что 2022 год ознаменует конец пандемии коронавируса. В следующем году также ожидается полное восстановление мировой экономики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
В прогнозном отчете банка на следующий год говорится, что новые вакцины и терапевтические средства приведут к "сильному циклическому восстановлению, возвращению глобальной мобильности и освобождению отложенного спроса со стороны потребителей".
Марко Коланович, главный стратег по глобальным рынкам и соруководитель отдела глобальных исследований банка, сказал, что банк ожидает роста американского индекса S&P 500 почти на 8% до 5050 пунктов, роста акций развивающихся рынков на 18%. Доходность 10-летних облигаций казначейства США - ключевой фактор роста стоимости заимствований в мире - вырастет до 2,25% к концу 2022 года.
"Мы считаем, что 2022 год станет годом полного восстановления мира, окончания пандемии и возврата к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые были у нас до вспышки COVID-19", - сказал Коланович.
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