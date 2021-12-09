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Еврокомиссия разработала санкции за вмешательство в политику ЕС
23:29 08.12.2021 |
Вмешательство других стран в политические решения Европейского Союза либо входящих в него стран будет наказываться посредством штрафных мер широкого диапазона. Европейская комиссия представила в среду, 8 декабря, в Брюсселе разработанный ею новый санкционный инструмент, который позволяет вводить торговые и инвестиционные ограничения для третьих стран, пытающихся недопустимым образом повлиять на политические решения Евросоюза или государств ЕС.
Помимо запретов на ввоз товаров и штрафных пошлин речь идет о заморозке инвестиций и отстранении третьих стран от участия в тех или иных программах ЕС. Еврокомиссия надеется, что новый санкционный инструмент, будет иметь прежде всего устрашающий эффект, так как для многих стран Евросоюз является важным рынком сбыта.
Предложение Еврокомиссии теперь поступит на рассмотрение Совета ЕС и Европарламента. Пока неясно, согласятся ли эти органы Евросоюза с инициативой Брюсселя, поскольку ряд стран выступает против передачи ЕС новых полномочий, отмечает агентство dpa.
Новый инструмент теоретически позволит ввести санкции против США из-за СП-2
Как указывает далее агентство, в случае одобрения нового санкционного инструмента Европарламентом появится теоретическая возможность ограничить доступ США к внутреннему рынку ЕС, если Вашингтон попытается помешать ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2".
Кроме того, ЕС сможет ввести санкции против Пекина, грозящего Литве торговыми ограничениями из-за ее дипломатического сближения с Тайванем, который КНР считает своей отколовшейся провинцией.
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