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Великобритания оставит без связи большинство владельцев кнопочных телефонов
13:46 08.12.2021 |
В ближайшие годы Великобритания намерена вывести из эксплуатации сотовые сети второго и третьего поколений (2G и 3G), чтобы освободить радиочастоты для связи пятого и шестого поколений, способных обеспечить работу беспилотного транспорта, дронов и систем виртуальной реальности, а также всевозможных устройств Интернета вещей. Это приведёт к тому, что многие мобильные телефоны нельзя будет использовать как средство связи.
По данным правительства, все четверо британские мобильные операторы - EE, Vodafone, O2 и Three - уже согласовали соответствующее расписание отключений. Это означает, что жители островов скоро не смогут воспользоваться кнопочными телефонами, лишь немногие из которых соответствуют стандарту 4G, тогда как большая часть использует 3G и более ранние технологии.
В июле British Telecom, владеющая оператором EE, объявила о выводе из эксплуатации 3G к началу 2023 года, позже будет отключена и сеть 2G, работающая уже более 25 лет. Полный отказ от сотовой связи 2G и 3G планируется осуществить к 2033 году.
По мнению властей, знание даты отключения сетей второго и третьего поколений позволит новым производителям оборудования легче входить на рынок, поскольку их электроника не будет обязана поддерживать устаревшие технологии. В правительстве рассчитывают избежать зависимости от некоторых поставщиков - после того, как китайской Huawei с прошлого года запретили участвовать в создании новых сотовых сетей из соображений национальной безопасности.
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