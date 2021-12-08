Великобритания оставит без связи большинство владельцев кнопочных телефонов

В ближайшие годы Великобритания намерена вывести из эксплуатации сотовые сети второго и третьего поколений (2G и 3G), чтобы освободить радиочастоты для связи пятого и шестого поколений, способных обеспечить работу беспилотного транспорта, дронов и систем виртуальной реальности, а также всевозможных устройств Интернета вещей. Это приведёт к тому, что многие мобильные телефоны нельзя будет использовать как средство связи.

По данным правительства, все четверо британские мобильные операторы - EE, Vodafone, O2 и Three - уже согласовали соответствующее расписание отключений. Это означает, что жители островов скоро не смогут воспользоваться кнопочными телефонами, лишь немногие из которых соответствуют стандарту 4G, тогда как большая часть использует 3G и более ранние технологии.

В июле British Telecom, владеющая оператором EE, объявила о выводе из эксплуатации 3G к началу 2023 года, позже будет отключена и сеть 2G, работающая уже более 25 лет. Полный отказ от сотовой связи 2G и 3G планируется осуществить к 2033 году.

По мнению властей, знание даты отключения сетей второго и третьего поколений позволит новым производителям оборудования легче входить на рынок, поскольку их электроника не будет обязана поддерживать устаревшие технологии. В правительстве рассчитывают избежать зависимости от некоторых поставщиков - после того, как китайской Huawei с прошлого года запретили участвовать в создании новых сотовых сетей из соображений национальной безопасности.