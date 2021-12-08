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Партии нового правительства ФРГ подписали коалиционное соглашение
14:20 07.12.2021 |
"Это утро должно стать началом нашего пути к новому правительству", - этими словами кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократов Олаф Шольц (Olaf Scholz) открыл церемонию подписания коалиционного соглашения Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП). Выступая в музее "Футуриум" в Берлине во вторник, 7 декабря, Шольц заявил, что изначально все усилия новой коалиции потребуется направить на борьбу с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
Лидер либеральной СвДП Кристиан Линднер (Christian Lidner) пояснил: "Сейчас начинается время действий". Сопредседательница "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила о коалиционном договоре, "соответствующем действительности, соответствующем социальной реальности". Затем свои подписи под соглашением поставили по пять представителей от СДПГ и "зеленых" и три представителя СвДП.
Партия "Союз-90"/"зеленые" накануне дала согласие на вступление в коалицию с социал-демократами и либералами. В выходные аналогичные решения были приняты на чрезвычайных партийных съездах СвДП и СДПГ. Ожидается, что 8 декабря бундестаг изберет Шольца новым канцлером и новый кабинет министров ФРГ будет приведен к присяге. Уже официально озвучены имена всех кандидатов на министерские посты в будущем правительстве, которое по политическим цветам трех партий называют "светофором". Линднер получил один из главных постов в новом кабинете, он возглавит министерство финансов. Бербок станет министром иностранных дел, а второй сопредседатель "зеленых" Роберт Хабек (Robert Habeck) возглавит министерство экономики и защиты климата, а также займет пост вице-канцлера.
Планы нового правительства
Три партии представили 177-страничное коалиционное соглашение 24 ноября. Будущее правительство планирует увеличить государственные инвестиции в зеленые технологии и цифровизацию, а также c 2023 года вернуться к стратегии, известной как "черный ноль" (schwarze Null), при которой запланированные расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов. Кроме того, новая коалиция намерена предоставить безвизовый въезд в ФРГ для россиян моложе 25 лет, упростить получение двойного гражданства и процедуру получения убежища, а также вида на жительство.
Очередные парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. С небольшим перевесом их выиграла СДПГ, набрав 25,7 процента голосов. Ее ближайший соперник - блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - заручился поддержкой 24,1 процента избирателей. Партия "Союз-90"/"зеленые" получила 14,8 процента голосов, СвДП - 11,5 процента, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3 процента. 21 октября начались переговоры о создании коалиционного правительства с участием СДПГ, "зеленых" и СвДП.
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