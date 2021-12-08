В ОАЭ сократили рабочую неделю и отказались от выходного в пятницу

С 1 января 2022 года в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) введут рабочую неделю с выходными в субботу и воскресенье вместо пятницы и субботы. Об этом сообщает официальное агентство новостей WAM.

Согласно решению правительства, правило будет касаться федеральных чиновников. Так, с понедельника по четверг они будут работать с 7:30 до 15:30, а в пятницу - с 7:30 до 12:00. Время пятничных проповедей перенесут с 11:00 на 13:15. А у чиновников будет возможность работать по пятницам удаленно.

"Удлиненные выходные стали частью усилий правительства ОАЭ, направленных на обеспечение баланса между работой и личной жизнью и повышение социального благополучия, производительности труда и экономической конкурентоспособности ОАЭ", - отмечают в агентстве.

Пока что власти ОАЭ не дали никаких указаний для частных компаний, но, как пишет правительственная газета The National, компаниям не нужно разрешение правительства, чтобы установить свою рабочую неделю.