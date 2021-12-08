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США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине
11:30 07.12.2021 |
Соединенные Штаты объявили о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Китае. Их примеру могут последовать и другие страны. Пекин резко раскритиковал решение Вашингтона, назвав его "идеологическим предрассудком".
Что решили в США
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, официальная делегация США не поедет на Игры из-за ситуации с правами человека в Китае.
"Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года в Пекине", - сказала Псаки, добавив, что Вашингтон не собирается способствовать "фанфарам" Олимпийских игр.
Вместе с тем, по словам Псаки, олимпийской сборной США дипломатический бойкот не коснется, у них будет полная поддержка американского правительства, которое "не считает правильным шагом наказывать спортсменов, которые готовились к состязаниям".
Как ответил Китай
Китай назвал этот шаг Вашингтона "политическим фарсом, направленным против себя".
"США хотят политизировать спорт, вызвать разногласия и спровоцировать конфронтацию. Успех Игр не зависит от присутствия правительственных чиновников из горстки стран", - говорится в заявлении пресс-секретаря китайского представительства при ООН.
Еще до заявления Псаки в Пекине предупредили, что в случае бойкота Олимпиады примут решительные контрмеры.
Реакция МОК
Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что с уважением относится к решению США.
"Присутствие правительственных чиновников и дипломатов - это чисто политическое решение каждого правительства, к которому МОК в своем политическом нейтралитете относится с полным уважением", - говорится в заявлении МОК.
Олимпийские игры вне политики, подчеркнули в организации.
Вслед за США о дипломатическом бойкоте Игр в Пекине также объявила Новая Зеландия, но не по политическим причинам, а в связи с ковидными ограничениями.
Возможность последовать примеру США рассматривают и другие страны, включая Британию и Австралию.
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