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Против Болсонару возбуждено новое расследование из-за дезинформации о коронавирусе
08:43 07.12.2021 |
Судья Верховного суда Бразилии назначил новое расследование против президента страны Жаира Болсонару за распространение ложной информации. Приняв такое решение судья Алешандре де Моралес удовлетворил в пятницу, 3 ноября, запрос сенатского комитета, который обвиняет главу государства в серьезных нарушениях в связи с пандемией коронавируса.
Конкретно речь идет о видеозаписи, в которой Болсонару заявил о связи между прививками против коронавируса и СПИДом. Выступая в октябре в прямом эфире на Facebook, он сослался на несуществующие в реальности "официальные отчеты" британского правительства, согласно которым у людей, полностью привитых от коронавируса, СПИД развивается "гораздо быстрее, чем ожидалось". После обвинений в распространении медицинской дезинформации Facebook удалила это видео, а аккаунт президента на YouTube был на неделю заблокирован.
Болсонару до сих пор не прошел вакцинацию и уже неоднократно вызывал резкую критику своими заявлениями о вакцинах, пытаясь преуменьшить опасность коронавируса. В конце октября комиссия Сената Бразилии проголосовала за выдвижение против президента страны обвинений в преступлениях против человечности из-за его политики в отношении коронавируса. Сам Жаир Болсонару отрицает всякую ответственность за кризисную ситуацию в борьбе с ковидом.
Против Болсонару начато уже полдюжины расследований
В отношении бразильского президента ведется уже пять расследований, однако ему не грозят юридические последствия, поскольку Болсонару поддерживает генеральный прокурор Аугусто Арас, который может защитить его от любых обвинений.
Бразилия занимает третье место в мире по количеству заражений коронавирусом (22 129 409 зарегистрированных случаев, по данным портала Worldometer), уступая лишь США и Индии, и второе место после США по смертности от ковида (615 454 летальных исхода).
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