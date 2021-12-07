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Венгрия и Эстония блокируют важную реформу ЕС
08:25 07.12.2021 |
Дипломаты Венгрии и Эстонии заблокировали пересмотренный набор налоговых правил ЕС, что может сорвать усилия по укрощению гонки за все более низкие корпоративные налоги в ЕС.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Euobserver.
Нынешние правила были разработаны в 1997 году и с тех пор не приспособлены к новой реальности XXI века.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития, международная налоговая конкуренция стала глобализированной и значительно более распространенной по сравнению с концом 1990-х годов, когда законодатели впервые разработали правила, что приводит к тому, что страны ЕС теряют 160 миллиардов евро ежегодного налогового дохода.
Но реформа оказалась недостижимой. Дебаты Группы Кодекса поведения - органа ЕС, ответственного за соблюдение налогового законодательства, - проводились за закрытыми дверями, без заметок, что усложняло законодателям доступ к информации или отслеживание прогресса.
После многих лет обсуждений страны-члены разработали новый набор правил.
Но когда комитет послов государств-членов (Coreper) обсуждал обновленный набор правил, они не смогли добиться согласия.
Во вторник министры финансов ЕС проголосуют за это предложение.
Но шансы на прорыв низкие: комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони на прошлой неделе публично заявил депутатам Европарламента, что Венгрия и Эстония блокируют новые правила - официально известные как Кодекс поведения для налогообложения.
Поскольку дебаты проходят за закрытыми дверями, неясно, что могло побудить Венгрию и Эстонию заблокировать новые правила.
Но в ходе параллельных переговоров Венгрия и Эстония также выступили против предложения по глобальному минимальному налогу.
ОЭСР, США и ЕС хотят ввести глобальную минимальную налоговую ставку в 15%.
В ЕС это предложение будет вынесено на голосование 22 декабря.
Но Эстония и Венгрия хотят отложить проведение этого предложения. "Блокировка Кодекса поведения может стать способом улучшить их позицию на переговорах при голосовании за минимальный налог", - говорит Кьяра Путатуро, советник по налоговой политике в Oxfam international.
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