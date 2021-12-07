В МВФ назвали риски для мировой экономики из-за омикрона

Новый штамм коронавируса омикрон грозит глобальной экономике снижением темпов восстановления. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"Новый штамм, который может распространиться очень быстро, в состоянии подорвать доверие. И в этом смысле мы, вероятно, увидим некоторые понижения сделанных нами в октябре прогнозов роста мировой экономики", - сказала Георгиева.

Отмечается, что в своем последнем World Economic Outlook фонд прогнозировал глобальный рост на 5,9% в этом году и 4,9% в 2022 году, но Соединенные Штаты и другие крупные экономики претерпели резкие изменения в сторону снижения из-за дельта-штамма.

"Мы можем только вместе выйти из этого. Это касается и вакцинации, и поддержки наиболее уязвимых частей мира с тем, чтобы справиться с кризисом", - подчеркнула Георгиева, указав на необходимость в кратчайшие сроки решить проблему задолженности бедных стран.