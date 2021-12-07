Финансовые новости
- |
- 07.12.21
- |
- 05:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В МВФ назвали риски для мировой экономики из-за омикрона
09:32 06.12.2021 |
Новый штамм коронавируса омикрон грозит глобальной экономике снижением темпов восстановления. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
"Новый штамм, который может распространиться очень быстро, в состоянии подорвать доверие. И в этом смысле мы, вероятно, увидим некоторые понижения сделанных нами в октябре прогнозов роста мировой экономики", - сказала Георгиева.
Отмечается, что в своем последнем World Economic Outlook фонд прогнозировал глобальный рост на 5,9% в этом году и 4,9% в 2022 году, но Соединенные Штаты и другие крупные экономики претерпели резкие изменения в сторону снижения из-за дельта-штамма.
"Мы можем только вместе выйти из этого. Это касается и вакцинации, и поддержки наиболее уязвимых частей мира с тем, чтобы справиться с кризисом", - подчеркнула Георгиева, указав на необходимость в кратчайшие сроки решить проблему задолженности бедных стран.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Резников заговорил о военных США, Канады и Британии в Харькове и Мариуполе
ТОП-НОВОСТИ
|Новая реальность без монобольшинства: Когда Зеленский объявит очередной «госпереворот»
|Позитив недели. Наш БТР-4Е берут на учения в Германию
|Награда партбилетом. Зачем Пасечника и Пушилина сделали «единороссами»
|Исход мажоритарщиков из «Слуги народа». Когда ждать парламентского кризиса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Вплоть до SWIFT: у Байдена готовы к жестким санкциям в случае нападения Путина на Украину - СМИ
|КНР развивает космический потенциал в два раза интенсивнее США, грозит вырваться вперед к 2030 году
|Глава Минобороны Израиля и шеф "Моссада" будут убеждать США провести военную акцию против Ирана
|Компании Китая ведут переговоры с талибами для доступа к залежам меди и лития в Афганистане — СМИ
|В МВФ назвали риски для мировой экономики из-за омикрона
|Доклад SIPRI: Рынок вооружений процветает и во время пандемии
Это интересно
|AnTuTu опубликовала ноябрьский рейтинг производительности смартфонов — рынок замер в ожидании Snapdragon 8 Gen 1
|Пятидверный Suzuki Jimny все-таки появится
|Samsung активно переходит на водонепроницаемые смартфоны, даже в недорогом сегменте
|Криштиану Роналду первым в истории футбола забил 800 голов
|Учёные придумали, как выпускать экологически чистые солнечные панели из органических материалов
|В Южной Корее хакер взламывал камеры умных домов и продавал интимное видео
|Nissan представил трековый спорткар в стиле электрокроссовера Ariya