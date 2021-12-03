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Совет Европы инициирует санкционную процедуру против Турции
13:01 03.12.2021 |
Совет Европы инициировал редкую процедуру привлечения к ответственности против Турции из-за отказа Анкары освободить бизнесмена и филантропа Османа Кавалу, несмотря на решение Европейского суда по правам человека немедленно сделать это.
Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".
Процедура в конечном счете может привести к лишению Турции права голоса в Совете Европы или даже к прекращению ее членства.
За соответствующее решение 2 декабря проголосовал Комитет министров Совета Европы, состоящий из постоянных представителей 47 стран-членов.
Совет Европы попросил Анкару представить свое мнение по делу до 19 января 2022 года. Примечательно, что за два дня до этого в Турции запланировано следующее заседание по делу Кавалы.
На прошлой неделе турецкий суд постановил оставить Кавалу в тюрьме, продлив его четырехлетнее заключение без вынесения обвинительного приговора.
Кавала находится в тюрьме с 2017 года по обвинению в попытке свергнуть правительство из-за его участия в протестах 2013 года. В феврале Кавала был оправдан по обвинению, связанному с протестами, но через несколько часов снова арестован по обвинению в шпионаже.
Европейский суд по правам человека в 2019 году требовал немедленно освободить его, заявив, что у турецких властей нет достаточных оснований подозревать, что он совершил преступление.
Министерство иностранных дел Турции призвало Совет Европы воздержаться от дальнейшего рассмотрения дела и уважать независимость турецких судебных властей.
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