Конгрессу США удалось предотвратить шатдаун

Контролируемый демократами Сенат Конгресса США в четверг, 2 декабря, одобрил законопроект о временном финансировании американской администрации до 18 февраля 2022 года включительно. В поддержку этого документа проголосовали 69 сенаторов, 28 высказались против. Это позволило избежать шатдауна - приостановки работы правительственных учреждений - всего за сутки до истечения срока.

Несколькими часами ранее законопроект приняла Палата представителей США - 221 голосами "за" при 212 "против". Теперь документ должен подписать президент страны Джо Байден.

"Я рад, что в конце концов здравый смысл победил. Правительство продолжит работу", - заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, поблагодарив членов верхней палаты Конгресса за то, что они отвели страну "от грани неизбежного, ненужного и дорогостоящего шатдауна".

Республиканцы грозили блокировкой финансирования

Финансирование федерального правительства должно было истечь 3 декабря в полночь по местному времени, но некоторые республиканцы в Сенате пригрозили заблокировать законопроект из-за недовольства политикой администрации Байдена, касающейся требований обязательной вакцинации от коронавируса.

Также законодатели в Конгрессе не могут прийти к согласию о перспективе повышения потолка государственного долга. Как предупреждала ранее министр финансов Джанет Йеллен, США могут столкнуться с финансовым кризисом и рецессией, если к декабрю не удастся согласовать очередное повышение госдолга.