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США ввели санкции против сына Лукашенко, 12 компаний и самолетов
22:49 02.12.2021 |
Соединенные Штаты ввели новые санкции против Беларуси, касающиеся 20 человек и 12 организаций.
Обновленный список санкций опубликовал Минфин США, пишет "Европейская правда".
В списке, в частности, есть Дмитрий Лукашенко - сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Среди подсанкционных компаний фигурируют "Белтехэкспорт", производитель удобрений "Славкалий" и "Агророзквит", украинское дочернее предприятие "Беларуськалия", 140-й ремонтный завод, авиакомпания "Трансавиаэкспорт".
Кроме того, в санкционный список внесли два транспортных самолета Ил-76ТД и вертолет Agusta-Westland AW-139, зарегистрированный на "Славкалий".
Национальный перевозчик "Белавиа" под санкции не попал.
Напомним, послы Евросоюза утвердили пятый пакет санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом, которые должны вступить в силу 2 декабря.
ЕС обвиняет Беларусь в том, что она побуждает мигрантов приезжать на свою территорию, а затем подталкивает тысячи из них пересечь границу в Польшу и другие соседние государства Евросоюза в ответ на санкции, введенные против Минска.
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