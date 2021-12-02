Сербия покупает у России новые комплексы противовоздушной обороны «Панцирь С»

Сербия договорилась с Россией о покупке новых комплексов противовоздушной обороны "Панцирь С".

Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин в ходе переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербский телеканал РТС.

Вулин также заявил, что Сербия получит российские противотанковые ракетные комплексы "Корнет".

"У нас есть Корнеты". Мы получили танки, бронетранспортеры, мы покупаем новые танки. Все, о чем мы с вами договорились, выполняется", - сказал Вулин во время переговоров с Шойгу.

Вулин добавил, что в ближайшее время в Белграде откроется представительство Министерства обороны России. "Мы только ждем открытия. Это уже технические вопросы", - сказал министр внутренних дел Сербии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что пусковые установки и бронебойные ракеты комплексов "Корнет" будут поставлены в Сербию до конца 2021 года.

Сербия в сентябре прекратила военные учения со всеми иностранными войсками на шесть месяцев, заявив о давлении со стороны ЕС с целью отказа от совместных учений с Россией и Беларусью.

Сербия в последние годы закупила у России истребители МиГ-29, а также вертолеты, танки и бронетранспортеры.