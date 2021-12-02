Финансовые новости
- |
- 02.12.21
- |
- 20:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Евросоюз ввел пятый пакет санкций в отношении Беларуси
18:22 02.12.2021 |
Совет Евросоюза ввел пятый пакет санкций в отношении Беларуси. Министры стран ЕС окончательно утвердили его на своем заседании в четверг, 2 декабря. Об этом сообщается вофициальном вестнике ЕС.
В тот же день США, Великобритания и Канада заявили, что поддержат санкции Евросоюза против белорусского режима. В частности, американские санкции, согласно сообщению министерства финансов США, касаются белорусского суверенного долга, 20 физических и 12 юридических лиц, в том числе сына белорусского правителя Дмитрия Лукашенко.
В санкционный список ЕС попали 17 физических и 11 юридических лиц.
Под штрафные санкции ЕС подпали 17 физических и 11 юридических лиц, в частности, представители командования погранвойск Беларуси, сотрудники МИД и судебной системы, государственный авиаперевозчик "Белавиа", предприятия туристического сектора и гостиницы, а также ОАО "Гродно Азот", производственное объединение "Белоруснефть".
Кроме того, за незаконную перевозку и контрабанду мигрантов ограничения ввели против сирийской авиакомпании Cham Wings. Для того, чтобы ввести санкции за использование мигрантов, Евросоюзу в ноябре пришлось изменить санкционный режим, касающийся Беларуси.
Эти санкции состоят в замораживании всех активов на территории ЕС. Европейским лицам и компаниям запрещено предоставлять средства или ресурсы тем, кто оказался в списке. Кроме того, физическим лицам из штрафного перечня запрещено въезжать в страны Евросоюза. Ограничительные меры сразу же вступили в силу.
Какие санкции Евросоюз ранее ввел в отношении Беларуси
После непризнанных Западом президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, Евросоюз ввел четыре пакета персональных санкций в отношении режима Александра Лукашенко. Три из них - в прошлом году, четвертый - в июне этого года. По итогам четырех пакетов в санкционном списке оказались 166 физических лиц, включая самого Лукашенко, а также 15 учреждений и предприятий.
Кроме того, в июне 2021 года Евросоюз ввел экономические санкции в отношении Беларуси. Среди них - частичные ограничения на импорт из страны калийных удобрений и нефтепродуктов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский подал в Раду законопроекты о двойном гражданстве
|Почему Конституционный суд не пустил к себе новых «судей» от Зеленского
|Не живешь в Украине – голосуй за Зеленского: Откуда власть возьмет миллион новых избирателей
|Курс на девальвацию может усилиться в случае ухудшения политической обстановки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евросоюз ввел пятый пакет санкций в отношении Беларуси
|Водород для Германии: «голубой» от «Газпрома» и «зеленый» из Украины?
|50 компаний призвали Конгресс США побыстрее выделить $52 млрд на развитие производства чипов
|Экономика США продолжает расти сдержанно-умеренными темпами - Beige Book
|В ЕС представили альтернативу китайским инвестициям в инфраструктуру
|США дали понять, что не будут колебаться при необходимости применять ограничения против России - Белый дом
Это интересно
|Канада намерена серьёзно усилить национальную полупроводниковую отрасль — разработан план развития до 2050 года
|Новые электромобили Формулы E будут самыми эффективными гоночными автомобилями в мире
|Спутниковому интернету Starlink грозит провал, если SpaceX не справится с двигательным кризисом
|Asus выходит на рынок кухонных гаджетов с PureGo PD100
|Промышленная метавселенная поднимет рынок «умного производства» до $540 млрд к 2025 году
|SpaceX начала тестирование спутникового интернета Starlink в самолётах
|Представлена мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1