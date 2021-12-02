50 компаний призвали Конгресс США побыстрее выделить $52 млрд на развитие производства чипов

В данный момент на территории США выпускается не более 12 % полупроводниковых компонентов, реализуемых во всём мире, и американские компании справедливо озабочены необходимостью развития национального производства, поскольку пандемия доказала уязвимость логистических схем с международной кооперацией. Заинтересованность в скорейшем выделении субсидий в открытом письме властям США подтвердили 50 компаний, включая иностранные.

Как поясняет Bloomberg, представители различных отраслей обратились к Конгрессу США с призывом не затягивать с принятием закона, предусматривающего выделение $52 млрд субсидий на развитие производства чипов на территории страны. Отдельная программа финансирования предусматривает стимулирование исследовательской деятельности по данному профилю. При удачном стечении обстоятельств власти США могут принять пакет законодательных мер до конца текущего месяца, но представители 50 компаний призвали парламентариев не медлить с принятием решений.

Многие из участников рынка должны определиться с местом организации новых производств уже сейчас, чтобы через несколько лет начать выпуск компонентов. Дефицит полупроводниковых комплектующих парализовал в этом году работу мирового автопрома, поэтому представители отрасли заинтересованы в экспансии выпуска чипов не меньше, чем их партнёры из сегмента полупроводников.

Открытое письмо, как отмечается, подписали руководители многих крупных корпораций, включая Alphabet (Google), General Motors, Apple, Intel, Ford Motor, а также TSMC и Toyota Motor, поскольку последние хоть и представляют иностранный капитал, в организации производства на территории США заинтересованы непосредственным образом. TSMC долгое время утверждала, что решение о строительстве предприятия в штате Аризона было принято с расчётом на адекватную финансовую поддержку со стороны местных властей. По словам представителей ассоциации SIA, строительство современного предприятия в США может обходиться на 30‒40 % больше, чем в Азии. Считается, что такая разница не в последнюю очередь обусловлена величиной субсидий, которые предоставляются властями на Тайване, в Южной Корее и Китае.