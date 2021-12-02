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В ЕС представили альтернативу китайским инвестициям в инфраструктуру
09:07 02.12.2021 |
Еврокомиссия в среду, 1 декабря, утвердила стратегию Global Gateway ("Глобальные ворота"), направленную на развитие инфраструктуры во всем мире. Ее представили на пресс-конференции в Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), а также еврокомиссары по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен и по вопросам соседства и расширения Оливер Вархейи, сообщает корреспондент DW.
В рамках стратегии, до 2027 года брюссельские чиновники хотят привлечь на развитие инфраструктуры в мире 300 млрд евро.
Global Gateway - ответ ЕС инициативе Китая "Один пояс, один путь"
"Мы знаем, что в мире есть огромная потребность в инвестициях. Но когда речь заходит о возможностях выбора инвестиций, то они довольно ограничены. Несколько существующих вариантов слишком часто содержат условия, прописанные мелким шрифтом, приводящие к серьезным последствиям - финансовым, политическим или социальным", - отметила фон дер Ляйен.
В своем выступлении Китай глава Еврокомиссии не упомянула, но когда ее спросили об этом, то она назвала Global Gateway "настоящей альтернативой" китайским инвестициям, очевидно, имея в первую очередь в виду инициативу Пекина "Один пояс, один путь".
Председатель Комиссии ЕС добавила, что уже много стран имело опыт с китайскими инвестициями. "Им нужны другие, лучшие предложения. У них также есть опыт работы с нами, и они знают, что наши проекты прозрачны, сопровождаются эффективным управлением и что после них не остаются неподъемные долги", - сказала она.
Инвестиции в инфраструктуру стран "Восточного партнерства"
"Глобальные связи для Евросоюза начинаются со стран нашего соседства", - отметил в свою очередь еврокомиссар Оливер Вархейи. Он напомнил, что ЕС уже представил экономические и инвестиционные планы для Западных Балкан и стран политики соседства. По его словам, они прежде всего направлены на укрепление связей как между странами этих регионов, так и с ЕС. "Люди, товары, услуги и энергоносители будут перемещаться быстрее и дешевле", - добавил он.
Вархейи отметил, что цель ЕС в шести странах Западных Балкан - соединить все их столицы между собой и с ЕС железной дорогой и автомобильными путями. А вот инвестиционный план для "Восточного партнерства" (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) предусматривает привлечение 17 млрд евро инвестиций. "Это включает проекты по цифровой инфраструктуре, такие как прокладывание оптоволоконного кабеля по дну Черного моря, линия электропередач, которая свяжет Грузию и Кавказ с ЕС, либо же развитие доступа к высокоскоростному интернету в регионе", - рассказал еврокомиссар.
300 млрд евро инвестиций в инфраструктуру во всем мире
Заявленные 300 млрд евро в рамках Global Gateway не будут выделены из бюджета ЕС. Их Еврокомиссия планирует привлечь с помощью грантов, займов, гарантий и поддержки Евросоюза и его стран-членов. 135 млрд евро в ЕС намерены получить с помощью нового инструмента - Европейского фонда устойчивого развития плюс. Для этого ЕС вместе с Европейским инвестиционным банком планируют предоставить 40 млрд евро гарантий. Еще 18 млрд евро составят гранты по программам внешней помощи ЕС. Дополнительные 145 млрд инвестиций планируют сделать возможными благодаря средствам от европейских финансовых организаций.
Эти деньги будут предоставляться не без условий. Речь идет, в частности, о соблюдении демократических стандартов и верховенства права. Кроме того, проекты должны будут соответствовать приоритетам ЕС, прежде всего зеленой и цифровой трансформациям.
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