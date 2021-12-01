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Канада намерена серьёзно усилить национальную полупроводниковую отрасль — разработан план развития до 2050 года
16:36 01.12.2021 |
Канадский Совет по полупроводникам представил отчёт, в котором описывается стратегия развития отрасли до 2050 года, включая решение проблем с надёжными поставщиками и растущим спросом.
Одним из путей решения проблем видится диверсификация цепочек поставок. Эксперты обратили внимание, что полупроводниковая продукция производится преимущественно в регионах, которые подвержены ударам природных стихий, включая Тайвань с его высокими рисками тайфунов и землетрясений. Это понимают и ведущие в отрасли производители, включая TSMC и Samsung, которые сейчас также ускоряют диверсификацию своей производственной базы. В частности, Япония предложила TSMC субсидии для создания предприятия на территории страны.
Канада признаёт, что в полупроводниковой промышленности пока отстаёт от Тайваня, Израиля и США, хотя и имеет огромный потенциал, включающий кадровые ресурсы, мощную основу в исследованиях и разработке, а также доступ к необходимому для производства сырью. План действий предусматривает три этапа и включает рекомендации по четырём направлениям деятельности:
* укрепление и диверсификация цепочек поставок;
* развитие производства в стране;
* создание уникальной специализации и брендинга Канады;
* поддержка инноваций и развития рынка.
В ближайшей перспективе (до 2025 года) в стране будет создан межотраслевой консорциум потребителей полупроводниковой продукции, привлечены крупнейшие мировые игроки отрасли, а также разработана устойчивая бизнес-модель по запуску производства в стране. Канада планирует усилить поддержку сегмента исследований и разработки в полупроводниковой промышленности, а также в отрасли электромобилей. Будут увеличены инвестиции в компании, которые специализируются на искусственном интеллекте и квантовых технологиях.
Сейчас в стране создана лишь минимальная инфраструктура для развёртывания и поддержки полупроводникового производства, однако потребность в нём обусловила развитая автомобильная промышленность, которая по итогам 2020 года стала вторым источником экспортных доходов в стране.
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