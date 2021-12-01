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Тель-Авив признан самым дорогим городом мира по версии EIU
15:44 01.12.2021 |
Тель-Авив занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира, составляемом Economist Intelligence Unit (EIU) - аналитическим подразделением британского журнала The Economist.
"Тель-Авив впервые возглавил рейтинг и поднялся на первое место с пятого, которое он занял в прошлом году. Повышение места Тель-Авива, главным образом, отражает силу израильской валюты, шекеля, по отношению к американскому доллару", - отмечается в пресс-релизе EIU.
На второй строчке расположился Париж, за ним - Сингапур. Четвертое и пятое место в списке заняли Цюрих и Гонконг соответственно.
В ТОП-10 самых дорогих городов мира также вошли Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.
В открытой части доклада также указаны города, которые поднялись на наибольшее количество строчек в рейтинге за последний год. В частности, согласно этим данным, Тегеран поднялся с 79 места на 29. Подорожание жизни в Тегеране объясняется "сложностями с поставками, нехваткой товаров и ростом цен на импорт после возвращения санкций США". Киев за год поднялся со 101 на 88 место, Москва - с 106 на 96 место.
Согласно рейтингу, самыми дешевыми для жизни городами мира названы Дамаск, Триполи, Ташкент, Тунис и Алматы.
EIU дважды в год рассчитывает индексы стоимости проживания для 173 городов мира. Эксперты рассматривают цены на сотни наименований товаров и услуг. В частности, специалисты оценивают цены на продукты питания, одежду и аренду жилья.
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