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Республика Корея определила Украину как приоритетную в предоставлении техпомощи
Республика Корея определила Украину приоритетной страной в предоставлении технической помощи в течение ближайших пяти лет.
Как передает Укринформ, об этом во время международного форума «Корея-Украина», посвященного вопросам новейших вызовов для системы здравоохранения, в частности, в связи с пандемией COVID-19, сказал посол Республики Корея в Украине Ким Хьюнг Тэ.
"Корейское правительство намерено содействовать реализации национальных реформ в Украине, определив Украину приоритетной страной-партнером для международной технической помощи на срок пять лет, начиная с этого года, и поддерживая проекты, необходимые Украине в сфере инфраструктуры, образования, здравоохранения",- сказал Ким Хьюнг Тэ.
В частности, по его словам, немаловажная роль отводится грантовой помощи в области здравоохранения и медицины Украины.
Также Республика Корея и Украина будут сотрудничать и в проектах по противостоянию COVID-19, подчеркнул дипломат.
Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 30 ноября зафиксировали 262 429 526 случаев заражения коронавирусом, умерли 5 224 812 человек.
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