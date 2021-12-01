Республика Корея определила Украину как приоритетную в предоставлении техпомощи

Республика Корея определила Украину приоритетной страной в предоставлении технической помощи в течение ближайших пяти лет.

Как передает Укринформ, об этом во время международного форума «Корея-Украина», посвященного вопросам новейших вызовов для системы здравоохранения, в частности, в связи с пандемией COVID-19, сказал посол Республики Корея в Украине Ким Хьюнг Тэ.

"Корейское правительство намерено содействовать реализации национальных реформ в Украине, определив Украину приоритетной страной-партнером для международной технической помощи на срок пять лет, начиная с этого года, и поддерживая проекты, необходимые Украине в сфере инфраструктуры, образования, здравоохранения",- сказал Ким Хьюнг Тэ.

В частности, по его словам, немаловажная роль отводится грантовой помощи в области здравоохранения и медицины Украины.

Также Республика Корея и Украина будут сотрудничать и в проектах по противостоянию COVID-19, подчеркнул дипломат.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 30 ноября зафиксировали 262 429 526 случаев заражения коронавирусом, умерли 5 224 812 человек.