Финансовые новости
- |
- 30.11.21
- |
- 19:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Катастрофа MH17: Нидерланды планируют инициировать новое дело против России - СМИ
18:22 30.11.2021 |
Нидерланды намерены инициировать новое судебное разбирательство в отношении России по делу о крушении малайзийского "Боинга" по линии Международной организации гражданской авиации ICAO.
Об этом сообщает нидерландский телеканал RTL, пишет "Европейская правда".
Источники телеканала считают это рассмотрение многообещающим. Нидерланды намерены доказать, что Россия нарушила Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации в 1944 году.
Согласно ему "каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов" и "жизнь людей на борту" не должна подвергаться опасности.
"Если ICAO признает, что Россия виновата, это усилит давление на Москву по вопросу признания ответственности или может являться основанием для другого судебного процесса", - отмечает телеканал.
Окончательное решение о новом рассмотрении должен принять новый кабинет министров, формирование которого продолжается. Не исключено, что к процессу подключится Австралия, граждане которой погибли в катастрофе.
Как сообщалось, Россия пытается запугать адвокатов родственников погибших в авиакатастрофе сбитого над Донбассом самолета рейса MH17, нидерландские правоохранители предложили им защиту.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ахметов «минус», Косюк «плюс»: Рада приняла налоговый закон №5600
|Деньги на чужие крылья. Почему национальная авиакомпания Зеленского не спасет «Антонов»
|«Госпереворот» и дело Бутусова — как власть будет дальше повышать ставки: Интервью с директором УИБ Вадимом Денисенко
|История с Бутусовым и гаубицей. Какой диагноз можно поставить Офису Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Катастрофа MH17: Нидерланды планируют инициировать новое дело против России - СМИ
|Россия и Китай: на чем сосредоточится новая стратегическая концепция НАТО
|Испания решила наказывать за преступления периода франкизма
|Премьеры Украины, Молдовы и Грузии встретятся в Брюсселе с руководством ЕС
|Ускоренное принятие оборонного бюджета США заблокировано из-за «Северного потока-2»
|Посол Германии в Украине: «Северный поток 2» еще точно полгода не будет работать
Это интересно
|Объявлены финалисты конкурса «Европейский автомобиль года»
|Основатель Twitter Джек Дорси покинет пост главы компании
|TSMC поручила часть процесса упаковки чипов сторонним компаниям
|Германия решила пересадить граждан на электромобили к 2030 году
|Tata Group построит в Индии завод по тестированию и сборке полупроводниковых изделий
|Bugatti выпустила штучное шампанское с охлаждаемым футляром
|Прививка от коронавируса - каждые полгода? Новые данные ученых