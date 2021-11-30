Россия и Китай: на чем сосредоточится новая стратегическая концепция НАТО

Новая стратегическая концепция НАТО должна сосредоточиться, в частности, на вызовах со стороны России и Китая. На это указал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, представив пять элементов концепции на выступлении в Риге во вторник, 30 ноября, сообщает корреспондент DW.

"Наряду с Вашингтонским договором (Североатлантическим договором 1949 года. - Ред.), стратегическая концепция НАТО является наиболее важным руководящим документом", - отметил генсек альянса. Он напомнил, что действующую концепцию утвердили еще в 2010 году, и в ней говорится, что "Евроатлантический регион находится в состоянии мира". Россию в документе называют стратегическим партнером, а Китай вообще не упоминается.

"Но сегодня наш мир и безопасность не гарантированы. Российский режим агрессивен за границей и репрессивен внутри страны. А наращивание им войск вблизи границ Украины вызывает обеспокоенность. В то же время Коммунистическая партия Китая использует свою экономическую и военную мощь для принуждения силой других стран и контроля над своим народом", - заявил Столтенберг.

Пять элементов новой стратегической концепции НАТО

По мнению Столтенберга, первым элементом новой стратегической концепции должна стать защита ценностей. "НАТО создали, чтобы защищать демократию, свободу и верховенство права. Эти ценности определяют, кем мы являемся. И они не факультативны", - пояснил генсек альянса и указал на "давление", которому эти ценности поддаются со стороны как авторитарных режимов, так и политических сил, не уважающих демократию.

Второй элемент - это укрепление военной мощи. Кроме России и Китая, Столтенберг указал на кибератаки, терроризм и распространение ядерного оружия. "Но для обеспечения нашей безопасности недостаточно иметь сильные вооруженные силы. Нам нужно и сильное общество. И это мой третий пункт", - добавил генсек альянса и привел пример: "В Европе нам нужны поставки газа из России, чтобы было тепло. И нам нужны поставки редкоземельных элементов из Китая для наших смартфонов и компьютеров". По словам Столтенберга, всем странам НАТО следует сделать свои общества, госструктуры и инфраструктуру более устойчивыми к атакам.

Расширение сотрудничества с партнерами

В-четвертых, НАТО должна стать глобальным альянсом. Столтенберг подчеркнул, что новых членов в альянсе из регионов вне Северной Америки и Европы не будет. "Но наш регион сталкивается с глобальными вызовами безопасности", - отметил Столтенберг. Среди примеров он назвал "агрессивные действия в космосе", гиперзвуковые боевые блоки на межконтинентальных ракетах и изменение климата. Ответом альянса должно стать усиленное сотрудничество с партнерами, такими как Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония, уточнил генсек НАТО. Пятый элемент, по словам Столтенберга, - это укрепление альянса как институции.

При этом Столтенберг отметил, что не знает, какой именно будет новая стратегическая концепция, потому что принимать ее будут 30 стран-членов альянса на саммите в Мадриде в 2022 году.

Главной темой заседания глав МИД стран НАТО 30 ноября и 1 декабря в Риге станет наращивание Россией своего военного присутствия у границ Украины.