Испания решила наказывать за преступления периода франкизма

Манифестация левых сил в Мадриде под флагами Народного фронта с требованием судить франкистов, 2019 год

В Испании будут расследоваться и наказываться преступления против человечности, геноцид и пытки, имевшие место с 1936 по 1982 год - в период гражданской войны, диктатуры генерала Франсиско Франко и в переходный период от диктатуры к демократии. С этой целью изменяется закон об амнистии от 1977 года, который снимал ответственность за упомянутые деяния.

Таково решение коалиционного правительства, представленного Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП), популистской партией "Подемос" ("Мы можем") и Компартией Испании. Официальное объяснение принятого решения - необходимость приравнять испанское законодательство к нормам международного гуманитарного права, в рамках которого подобные преступления не подлежат прощению ни по амнистии, ни по сроку давности.

Кого затронула амнистия 1977 года

DW попросила рассказать о событиях, связанных с принятием и нынешним пересмотром закона об амнистии, сотрудника мадридского Центра исторических исследований Рауля Гомеса Куэста. В первую очередь, эксперт напомнил, что генерал Франко пришел к власти в 1939 году после поднятого им мятежа и победы в гражданской войне над правительством левого Народного фронта.

В ходе той войны военные преступления, включая похищения людей и расстрелы без суда и следствия, совершались обеими сторонами. После ее окончания часть побежденных была репрессирована. Кроме того, продолжил Гомес Куэста, вплоть до 60-х годов в стране существовало вооруженное подполье сторонников Народного фронта.

В 60-90-е годы его сменили террористические группировки: сепаратистские (баскская ЭТА, каталонская Свободная земля, канарская ФАГ, галисийская ЛАР) и на основе марксистской идеологии (ГРАПО и ФРАП). От действий террористов гибли сотни людей, часто случайные прохожие. Франкизм отвечал на террор арестами и казнями.

Во имя национального примирения в Испании

После смерти Франко в 1975 году, по словам историка, остро встал вопрос о национальном примирении, поскольку "страна оставалась расколотой на два лагеря"- сторонников и противников диктатора. Между тем "примирение было необходимо для перехода к демократии", и здесь "ключевую роль сыграла амнистия". Она простила былые грехи и франкистам, и сторонникам Народного фронта, а также боевикам всех группировок послевоенного периода.