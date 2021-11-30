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Испания решила наказывать за преступления периода франкизма
09:06 30.11.2021 |
В Испании будут расследоваться и наказываться преступления против человечности, геноцид и пытки, имевшие место с 1936 по 1982 год - в период гражданской войны, диктатуры генерала Франсиско Франко и в переходный период от диктатуры к демократии. С этой целью изменяется закон об амнистии от 1977 года, который снимал ответственность за упомянутые деяния.
Таково решение коалиционного правительства, представленного Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП), популистской партией "Подемос" ("Мы можем") и Компартией Испании. Официальное объяснение принятого решения - необходимость приравнять испанское законодательство к нормам международного гуманитарного права, в рамках которого подобные преступления не подлежат прощению ни по амнистии, ни по сроку давности.
Кого затронула амнистия 1977 года
DW попросила рассказать о событиях, связанных с принятием и нынешним пересмотром закона об амнистии, сотрудника мадридского Центра исторических исследований Рауля Гомеса Куэста. В первую очередь, эксперт напомнил, что генерал Франко пришел к власти в 1939 году после поднятого им мятежа и победы в гражданской войне над правительством левого Народного фронта.
В ходе той войны военные преступления, включая похищения людей и расстрелы без суда и следствия, совершались обеими сторонами. После ее окончания часть побежденных была репрессирована. Кроме того, продолжил Гомес Куэста, вплоть до 60-х годов в стране существовало вооруженное подполье сторонников Народного фронта.
В 60-90-е годы его сменили террористические группировки: сепаратистские (баскская ЭТА, каталонская Свободная земля, канарская ФАГ, галисийская ЛАР) и на основе марксистской идеологии (ГРАПО и ФРАП). От действий террористов гибли сотни людей, часто случайные прохожие. Франкизм отвечал на террор арестами и казнями.
Во имя национального примирения в Испании
После смерти Франко в 1975 году, по словам историка, остро встал вопрос о национальном примирении, поскольку "страна оставалась расколотой на два лагеря"- сторонников и противников диктатора. Между тем "примирение было необходимо для перехода к демократии", и здесь "ключевую роль сыграла амнистия". Она простила былые грехи и франкистам, и сторонникам Народного фронта, а также боевикам всех группировок послевоенного периода.
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