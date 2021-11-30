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Ускоренное принятие оборонного бюджета США заблокировано из-за «Северного потока-2»
08:55 30.11.2021 |
Республиканцы в Сенате США заблокировали ускоренное принятие оборонного бюджета из-за необходимости детального обсуждения поправок, в частности по "Северному потоку-2".
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.
"Сенат проголосовал 45 против 51 за начало сворачивания дебатов по Закону об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA), который определяет уровень расходов и политику Пентагона" - говорится в сообщении.
Чтобы принять документ по ускоренной процедуре, необходимы были 60 голосов из 100.
Неудача в голосовании произошла из-за отказа демократов включить в пакет поправок в законопроект предложенные республиканцами изменения.
Поправки включают в себя предложение о санкциях, связанных с газопроводом "Северный поток-2", которое поддерживают сенаторы Республиканской партии Джеймс Риш и Тед Круз. Принятый Палатой представителей законопроект об обороне включал санкции, связанные с "Северным потоком-2".
"Лидер демократов, похоже, хочет поставить национальную безопасность на последнее место", - сказал лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.
Кроме газопровода, республиканцы хотят голосовать за поправки по поддержке Украины и Китаю.
Представитель Белого дома сообщил The Hill, что администрация работает с законодателями "над законодательным пакетом санкций в случае дальнейшего вторжения России в Украину" с целью наложить на Россию максимальные наказания.
"Мы видим, что некоторые члены Конгресса отмечают санкции, которые на самом деле не сдерживают Россию, но угрожают трансатлантическому единству, чтобы набрать политические очки у себя дома - и таким образом задерживают критическое финансирование национальной безопасности по ряду не связанных вопросов. Это бессмысленно", - добавил чиновник.
Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год в сентябре этого года. В начале октября документ поступил на рассмотрение Сената США. Для утверждения законопроекта, он должен быть принят в обеих палатах Конгресса США, после чего обе редакции должны пройти процесс согласования и поданы на подпись президенту США.
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