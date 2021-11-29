Финансовые новости
- |
- 29.11.21
- |
- 17:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Парламент Швеции повторно избрал ушедшую в отставку в первый день работы премьера
16:49 29.11.2021 |
Парламент Швеции переизбрал лидера социал-демократов Магдалену Андерссон на должность премьер-министра, ослабив политические потрясения, вызванные ее отставкой на прошлой неделе.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SVT.
54-летняя Магдалена Андерссон сформирует однопартийное правительство после того, как в понедельник депутаты утвердили ее кандидатуру с преимуществом в два голоса.
Став первой женщиной-премьер-министром Швеции в прошлую среду, Андерссон ушла в отставку в тот же день, когда ее младший партнер в правительстве покинул кабинет из-за поражения в голосовании по бюджету.
Шведский парламент тогда проголосовал за оппозиционный бюджет, соавтором которого выступили антииммиграционные шведские демократы.
Магдалена Андерссон станет первым партийным лидером за 15 лет, которая возглавит однопартийное правительство исключительно в составе социал-демократов.
У социал-демократов - 100 мест в 349-местном парламенте Швеции.
Будучи главой однопартийного правительства, Андерссон теперь будет пытаться заключать соглашения по отдельным вопросам с разными союзниками, включая "Зеленых", "Левых" и центристов, поддержавших ее как премьер-министра, а не пытаться согласовать широкие стратегии с этими партиями, как это пытался сделать ее предшественник и коллега по партии Стефан Левен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Блинкен едет в турне: Как НАТО будет удерживать Россию от нападения на Украину
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Кабмин тормозил с бюджетом
|Госпереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика из МВД - СМИ
|Позитив недели. ВСУ отрабатывают новую тактику применения «Байрактаров» и «Джавелинов»
|Интеграции не будет. К чему Пушилин готовит жителей ОРДО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Парламент Швеции повторно избрал ушедшую в отставку в первый день работы премьера
|Блинкен едет в турне: Как НАТО будет удерживать Россию от нападения на Украину
|В Германии общественное мнение о легализации каннабиса разделилось поровну
|Водород станет основным источником энергии для Южной Кореи к 2050 году
|Европа На переговорах с ЕС талибы попросили помочь им с аэропортами
|Земан назначил Фиалу премьер-министром Чехии
Это интересно
|Японцы нашли дешёвый и эффективный способ переработки аккумуляторов для электромобилей
|Black Shark 4S Pro стал первым в мире смартфоном с производительностью более 1 миллиона баллов в бенчмарке Master Lu
|Словарь Collins признал NFT словом 2021 года
|200 000 изгибов без повреждений, радиус 1,4 мм и ресурс не менее 5 лет. Представлено новое поколение гибикх OLED-экранов Samsung
|Лидар нового поколения научили измерять плотность капель дождя
|В Давосе представили прогноз последствий повсеместного внедрения искусственного интеллекта
|Япония выделила $5,2 млрд на строительство новых производств чипов в стране — из них $3,5 млрд уйдёт TSMC